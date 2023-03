Brabourne, March 05: మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (WPL) రెండో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సూప‌ర్ విక్టరీ సాధించింది. ముంబైలోని బ్రబౌర్నే స్టేడియంలో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 60 ప‌రుగుల తేడాతో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరును ఓడించింది. ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 163 ర‌న్స్ చేసింది. 224 ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఆ జ‌ట్టు ఆది నుంచి త‌డ‌బడింది. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ తారా నోరిస్ (Tara Norris ) ఐదు వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీని దెబ్బకొట్టింది. కీల‌క‌మైన హీథ‌ర్ నైట్ (34), ఎలిసే పెర్రీ (31) , దిశా క‌స‌త్‌(9), క‌నికా అహుజా (0), రీచా ఘోష్ (2)ల‌ను ఔట్ చేసింది. నైట్, మేఘ‌నా ష‌ట్ (30) చివ‌ర్లో బ్యాటు ఝులిపించ‌డంతో ఆర్సీబీ మాత్రం స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. వీళ్లిద్దరూ ఎనిమిదో వికెట్‌కు 54 ర‌న్స్ జోడించారు. తారా నోరిస్ నాలుగు ఓవ‌ర్ల‌లో 29 ర‌న్స్ మాత్రమే ఇచ్చి ఐదు వికెట్లు తీసింది. డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో ఐదు వికెట్లు తీసిన తొలి అసోసియేట్ ప్లేయ‌ర్ నోరిస్ రికార్డు సృష్టించింది. ఢిల్లీ బౌల‌ర్లలో అలిసే క్యాప్సే రెండు, శిఖా పాండే ఒక వికెట్ తీశారు.

