Ahmedabad, May 26: ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ క్వాలిఫైయ‌ర్ 2 పోరులో గుజ‌రాత్ (Gujrat) ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (Subhuman Gill) (129 : 60 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 10 సిక్స్‌లు) సెంచ‌రీ బాదాడు.కెరీర్‌లోనే భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న అత‌ను ఐపీఎల్‌లో (IPL) మూడో సెంచ‌రీ కొట్టాడు. 30 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఔట‌య్యే ప్ర‌మాదం త‌ప్పించుకున్న అత‌ను.. ఆ త‌ర్వాత ముంబై బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. ఫోర్లు, సిక్స్‌ల‌తో స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. సాయి సుద‌ర్శ‌న్(43 రిటైర్డ్ ఔట్) రాణించ‌డంతో గుజ‌రాత్ (Gujrat) రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 233 ప‌రుగులు చేసింది. దాంతో, అత్య‌ధిక‌ జ‌ట్టుగా గుజరాత్ జ‌ట్టు రికార్డు సృష్టించింది. వ‌ర్షం కార‌ణంగా మ్యాచ్ ఆల‌స్యంగా ప్రారంభ‌మైంది. టాస్ ఓడిన గుజ‌రాత్‌కు ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(129) భారీ స్కోర్ అందించాడు.

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗛𝗨𝗕𝗠𝗔𝗡 𝗚𝗜𝗟𝗟 🔥🔥

All of them in ONE season and he continues to impress everyone with his batting composure 👏🏻👏🏻#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMI | @ShubmanGill pic.twitter.com/iUXcFWHjCb

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023