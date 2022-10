IND vs SA 1st ODI: దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా ఓటమి, 0-1 తేడాతో సిరీస్ లో భారత్ వెనుకంజ

IND vs SA 1st ODI: దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ 9 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. దక్షిణాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 40 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసి భారత్‌కు 250 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్ 40 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 240 పరుగులు చేసి ఓటమి పాలైంది.

భారత్-దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా లక్నోలోని అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి స్టేడియంలో తొలి మ్యాచ్ జరిగింది. వర్షం కారణంగా 40 ఓవర్లకు కుదించిన మ్యాచ్‌లో భారత కెప్టెన్ శిఖర్ ధావన్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

దీంతో దక్షిణాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 40 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసి భారత్‌కు 250 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని అందించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో సంజూ శాంసన్ అజేయ అర్ధ సెంచరీతో భారత్ 40 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 240 పరుగులు చేసినప్పటికీ టీమిండియా 9 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ ఓటమి తర్వాత మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో టీమిండియా 0-1తో వెనుకబడింది.

