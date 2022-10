Sylhet, OCT 08: ఆసియా కప్‌లో భారత మహిళా జట్టు (Womens Team) మళ్లీ గాడిలో పడింది. వరుసగా మూడు విజయాల తర్వాత పాక్‌ చేతిలో ఓడిన టీమ్‌ఇండియా (Team India).. కీలకమైన పోరులో బంగ్లాదేశ్‌పై (Bangladesh) అద్భుత విజయం సాధించింది. దీంతో సెమీస్‌ (Semis) అవకాశాలను మరింత మెరుగుపర్చుకొంది. ప్రస్తుతం భారత్‌ ఎనిమిది పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో టీమ్‌ఇండియా నాలుగో విజయం నమోదు చేసింది. బంగ్లాదేశ్‌పై 59 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకొంది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమ్‌ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో భారత బౌలర్ల దెబ్బకు బంగ్లాదేశ్‌ 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లను కోల్పోయి 100 పరుగులే చేయగలిగింది. నిగర్ సుల్తానా (36), ఫర్గానా హక్ (30), ముర్షిదా ఖాతున్ (21) ఫర్వాలేదనిపించారు.

Amazing comeback performance by the Indian Women's team, now at the top of the table, winning against Bangladesh by 59 runs 🥳.#CricketTwitter #womenasiacup #Digital2Sports #AsiaCup2022 pic.twitter.com/5in4W63m88

