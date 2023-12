Dubai, DEC 10: దుబాయ్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న అండ‌ర్‌-19 ఆసియా క‌ప్‌లో (U-19 Asia Cup) టీమ్ఇండియాకు షాక్ త‌గిలింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియ‌న్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన భార‌త జ‌ట్టు పాకిస్తాన్ (Pakistan Beat India ) చేతిలో ఘోర ఓట‌మిని చ‌విచూసింది. 260 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని పాకిస్తాన్ 47 ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు వికెట్లు మాత్ర‌మే కోల్పోయి ఛేదించింది. పాక్ బ్యాట‌ర్ల‌లో అజాన్‌ అవైస్‌ (Azan Awais) (105; నాటౌట్ 130 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు) శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. కెప్టెన్ సాద్ బేగ్ (68 నాటౌట్; 51 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), షాజైబ్ ఖాన్ (63; 88 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో రాణించారు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో మురుగన్ అభిషేక్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. మిగిలిన వారు దారుణంగా విఫ‌లం అయ్యారు.

Clinical 8️⃣-wicket win against India U19 🙌

Sensational batting by Azan Awais, Saad Baig and Shahzaib Khan as 🇵🇰 make it two wins in a row 💫#PAKvIND | #PakistanFutureStars pic.twitter.com/eQK0OqlNzF

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 10, 2023