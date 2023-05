What Is Written in Sanskrit on IPL Trophy: ఐపీఎల్ ట్రోఫీ మీద సంస్కృతంలో రాసి ఉన్న పద్యానికి అర్థం ఏంటో తెలిస్తే షాక్ తింటారు..

What Is Written in Sanskrit on IPL Trophy: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపిఎల్) 2023 ఫైనల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ మే 28 (ఆదివారం) అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో రాత్రి 7:30 PM IST నుండి జరగనుంది. ఐపీఎల్ ట్రోఫీపై సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం రాసి ఉంది – 'యాత్ర ప్రతిభా ప్రాప్నోతి' దాని అర్థం తెలుసా? ఈ పద్యం యొక్క అర్థం యువతకు ప్రేరణ యొక్క మూలం - ప్రతిభ మరియు అవకాశం కలిసే చోట. ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్లకు వారి నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి మరియు వారి కలలను సాధించడానికి వేదికను అందించడానికి IPL యొక్క నిబద్ధతకు ఈ సందేశం ప్రతిబింబం. సంస్కృత సందేశం టోర్నమెంట్ యొక్క ప్రధాన విలువలను గుర్తు చేస్తుంది.

This Sanskrit phrase "𝐘𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐢𝐛𝐡𝐚 𝐀𝐯𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐩𝐧𝐨𝐭𝐢𝐡𝐢" written on the IPL Trophy means "Where Talent meets Opportunity".

And this is the motto of IPL

— Ranjeet Singh (@ranjeetsmile) May 9, 2023