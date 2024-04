Lucknow, April 07: ఐపీఎల్‌ 2024లో (OPL 2024) ల‌క్నో హ్యాట్రిక్‌ కొట్టింది. గుజరాత్‌తో జరిగిన పోరులో ఆ జట్టు 33 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది (Lucknow Super Giants Win). తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ల‌క్నో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. స్టాయినిస్‌ (58) అర్ధశతకంతో చెలరేగగా, రాహుల్‌ (33), పూరన్‌ (32) రాణించారు. అనంతరం బ్యాటింగ్‌ చేసిన గుజరాత్‌ 18.5 ఓవర్లలో 130 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. సాయిసుదర్శన్‌ (31) టాప్‌ స్కోరర్‌. మిగతావారు విఫలమయ్యారు. ల‌క్నో బౌలర్లలో యశ్‌ ఠాకూర్‌ 5, కృనాల్‌ పాండ్య 3, బిష్ణోయ్‌, నవీనుల్‌ హక్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

