Trivandrum, NOV 26: భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ (Yashasvi Jaiswal) చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. టీ20ల్లో ప‌వర్ ప్లేలో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన భార‌త ఆట‌గాళ్ల‌లో మొద‌టి స్థానంలో నిలిచాడు. ఆదివారం తిరువ‌నంత‌పురంలో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన రెండో టీ20 (T-20) మ్యాచ్‌లో అత‌డు ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ కు దిగింది. రుతురాజ్‌తో క‌లిసి ఓపెన‌ర్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన జైస్వాల్ బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోశాడు. ముఖ్యంగా సీన్ అబాట్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ నాలుగో ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా 4,4,4,6,6 బాది 24 ప‌రుగులు సాధించాడు. అదే దాడిని కొన‌సాగిస్తూ 24 బంతుల్లో అర్ధ‌శ‌త‌కాన్ని (Half Century)పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ మ‌రుస‌టి బంతికే నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్‌లో ఆడ‌మ్ జంపా క్యాచ్ అందుకోవ‌డంతో జైస్వాల్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. మొత్తంగా జైస్వాల్ 25 బంతులు ఎదుర్కొని 9 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్ల‌తో 53 ప‌రుగులు చేశాడు. దీంతో భార‌త్ ప‌వ‌ర్ ప్లే వికెట్ న‌ష్ట‌పోయి 77 ప‌రుగులు చేసింది. ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల్లో ప‌వ‌ర్‌ప్లేలో ఇదే అత్య‌ధిక స్కోరు కావ‌డం విశేషం.

