Busan, June 30: ద‌క్షిణకొరియాలో జ‌రిగిన ఏషియ‌న్ క‌బ‌డ్డీ ఛాంపియ‌న్ షిప్ 2023 (Asian Kabaddi Championship )విజేత‌గా భార‌త్ (India) నిలిచింది. ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఇరాన్ (Iran)ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి గెలుపొందింది. బూస‌న్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో 42-32 తేడాతో భార‌త్ విజ‌యం సాధించింది. కాగా.. ఆసియా క‌ప్ టైటిల్ విజేత‌గా నిల‌వ‌డం భార‌త్‌కు ఇది ఎనిమిదోసారి. మ్యాచ్ ఆరంభంలో భార‌త్ కాస్త త‌డ‌బ‌డింది. ఐదు నిమిషాల ఆట అనంత‌రం గొప్ప‌గా పుంజుకుంది. ప‌వ‌న్‌, ఇనాందార్ రైడ్ పాయింట్ల‌తో మ్యాచ్ ఆధిక్యంలోకి దూసుకువెళ్లింది. డిఫెండ‌ర్లు, రైడ‌ర్లు స‌త్తాచాట‌డంతో తొలి అర్థ‌భాగం ముగిసే స‌రికి 23-11 తో భార‌త్ ఆధిక్యంలో నిలిచింది.

Team 🇮🇳 Asian CHAMPIONS 🏆!

With the score of 42-32 in the final match against 🇮🇷, Team 🇮🇳 retains the Asian Kabaddi Championship Title!

Meet our champions which include 6️⃣ #NCOEAthletes from @SAI_Gandhinagar

Kudos to the entire team 🥳

Well played boys👏💪🏻 pic.twitter.com/UzAgnpEuFR

— SAI Media (@Media_SAI) June 30, 2023