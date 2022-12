New Delhi, DEC 07: ఇండియన్ స్టార్ వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను (Mirabai Chanu) మరోసారి అంతర్జాతీయ పోటీల్లో సత్తా చాటింది. కొలంబియాలో జరుగుతున్న వరల్డ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చాంపియన్ షిప్‌ లో (Weightlifting World Championship) సిల్వర్ మెడల్ సాధించింది (winning Silver Medal). 49 కేజీల విభాగంలో పోటీ పడ్డ చాను...మొత్తం 200 కేజీల బరువును ఎత్తింది. స్నాచ్ విభాగంలో 87 కేజీలు, క్లీన్ అండ్ జెర్క్ విభాగాల్లో 113 కేజీలను ఎత్తింది. కొంతకాలంగా మణికట్టు గాయంతో బాధపడుతున్న చాను..ఈ పోటీల్లో ఎలాంటి ఫర్మామెన్స్ చూపిస్తుందో అని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ సిల్వర్ మెడల్ సాధించింది.

Congratulations @mirabai_chanu

on winning Silver Medal in Weightlifting World Championship! With a total lift of 200kg (87kg snatch + 113kg clean & jerk, Mirabai has made India proud yet again! pic.twitter.com/uirJUSqI1y

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 7, 2022