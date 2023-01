Bhuvaneswar, JAN 22: హాకీ వ‌ర‌ల్డ్ కప్‌లో (Hockey World Cup 2023) భార‌త్‌కు న్యూజిలాండ్ (New Zealand) జ‌ట్టు షాకిచ్చింది. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్స్‌లో అడుగు పెట్టాల‌నుకున్న టీమిండియా క‌ల చెదిరింది. భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లోని క‌లింగ స్టేడియంలో ఆదివారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో(penalty shootout) 5-4తో విజ‌యం సాధించింది. క్వార్ట‌ర్స్ చేరాలంటే త‌ప్ప‌క గెలిచి తీరాల్సిన మ్యాచ్‌లో భార‌త పురుషుల‌ జ‌ట్టు దూకుడుగా ఆడింది. అయితే.. మ్యాచ్‌లో నిర్ణీత‌ స‌మ‌యానికి ఇరు జ‌ట్లు త‌లా మూడు గోల్స్ చేశాయి. దాంతో స్కోర్ స‌మం అయింది. దాంతో, విజేత‌ ఎవ‌రో తేల్చేందుకు పెనాల్టీ షూటౌట్‌ నిర్వ‌హించారు. భార‌త గోల్ కీప‌ర్ పీఆర్ శ్రీ‌జేష్ (Srijesh) మూడు గోల్స్‌ను అడ్డుకున్నాడు. అయితే.. అత‌నికి గాయం కావ‌డంతో కృష‌న్ పాఠ‌క్ గోల్ కీపింగ్ చేశాడు. అత‌ను కూడా కీల‌క‌మైన గోల్ ఆపాడు. కానీ,, షంషేర్ గోల్ మిస్ అయ్యాడు. దాంతో న్యూజిలండ్ 5-4తో గెలుపొందింది.

𝐅𝐮𝐥𝐥-𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝟑-𝟑 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 (𝐒𝐎: 𝟒-𝟓)

New Zealand complete 2nd half come-back and a tight shoot-out goes to the 18th attempt, where New Zealand prevail to move to the quarterfinals! #HWC2023

