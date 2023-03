New Delhi, March 25: మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ (Women Boxing Championship) ఫైనల్‌లో భారత క్రీడాకారిణి నీతూ గంగాస్ (Nitu Ghanghas) విజేతగా నిలిచింది. శనివారం సాయంత్రం జరిగిన ఫైనల్ పోరులో 48 కిలోల విభాగంలో నీతూ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. మంగోలియాకు చెందిన బాక్సర్ లుత్సైఖాన్ అల్టాన్సెట్సెంగ్‌పై 5-0తో విజయం సాధించింది. ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో గోల్డ్ మెడల్ (Gold Medal) సాధించిన ఆరో భారత మహిళా బాక్సర్‌గా నిలిచింది. ఈ ఫైనల్‌లో నీతూ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ప్రత్యర్థికి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఇవ్వకుండా వరుస పాయింట్లతో దూసుకెళ్లింది. ఏ దశలోనూ ప్రత్యర్థికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఆడింది.

