Vande Bharat Express: తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలో మరో వందేభారత్ రైలు.. సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం మధ్య రెండో రైలు.. 12న ప్రధాని మోదీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం

Hyderabad, Mar 10: తెలుగు రాష్ట్రాల (Telugu States) ప్రజలకు శుభవార్త. ఏపీ (AP), తెలంగాణ (Telangana) మధ్య మరో వందేభారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ (Vande Bharat Express) రైలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం మధ్య నడిచే ఈ రెండో వందేభారత్ కు రైల్వే బోర్డు తాజాగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. త్వరలో ఈ విషయమై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ రైలును 12న ప్రధాని మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఉదయం 5.05 గంటలకు సికింద్రాబాద్ లో ప్రారంభమైయ్యే వందేభారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు వైజాగ్ చేరుకుంటుంది. వైజాగ్ నుంచి మధ్యాహ్నం 2.35 గంటలకు బయలుదేరి రాత్రి 11.35 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. తెలంగాణలోని ఖమ్మం, వరంగల్, ఏపీలోని విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, సామర్ల కోట మీదుగా ఈ రైలును నడపనున్నారు.

