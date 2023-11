Chiranjeevi Cast Vote: అయ్యప్పమాలలో వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సామాన్యుల్లా క్యూలో నిల్చొని ఓటేస్తున్న ప్రముఖులు

Hyderabad, NOV 30: తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. ఇక, మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi Vote) కుటుంబ సమేతంగా క్యూలో నిల్చొని జూబ్లీహిల్స్‌లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అంతకుముందు హీరో వెంకటేశ్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించారు.

#WATCH | Telangana Elections | Actor Chiranjeevi and his family arrive at a polling booth in Jubilee Hills, Hyderabad to cast their votes. pic.twitter.com/gCeuI6IscA

— ANI (@ANI) November 30, 2023