KTR On BJP: మతాల పేరిట గొడవలు పెట్టుకోమ్మని ఏ దేవుడు చెప్పాడు, హైదరాబాద్‌ గొడవలపై స్పందించిన కేటీఆర్, ప్రజలు ఏం తినాలో బీజేపీ డిసైడ్ చేస్తుందా? అంటూ మండిపడ్డ కేటీఆర్‌

Hyderabad, AUG 27: మ‌తాల పేరు చెప్పుకుని కొట్టుకోమ‌ని ఏ దేవుడు చెప్పాడని తెలంగాణ మంత్రి, టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (KTR) ప్ర‌శ్నించారు. నీళ్లు లేక కొంద‌రు, తిండి లేక చాలా మంది అల్లాడుతుంటే.. వాటి ప‌రిష్కారం వ‌దిలేసి అన‌వ‌స‌ర విష‌యాల‌పై రాద్ధాంతం చేయ‌డం అవ‌స‌ర‌మా? అని కేటీఆర్ (KTR) నిలదీశారు. కొన్నిరోజులుగా తెలంగాణలో చోటుచేసుకున్న ప‌రిణామాల‌పై కేటీఆర్ స్పందించారు. హైద‌రాబాద్‌లోని డాక్ట‌ర్ బీఆర్ అంబేద్క‌ర్ ఓపెన్ వ‌ర్సిటీలో (BR Ambedkar Open University) శ‌నివారం ఏర్పాటు చేసిన కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్.. మ‌తాల పేరిట జ‌రుగుతున్న గొడ‌వ‌ల‌పై తీవ్రంగా రియాక్ట్ అయ్యారు. ”ఏ దేవుడు చెబుతున్నాడు త‌న్నుకు చావండ‌ని? ఏ మ‌తం దేవుడైనా చెప్పాడా? కృష్ణుడు చెప్పాడా? రాముడు చెప్పాడా? యేసుక్రీస్తు చెప్పాడా? అల్లా చెప్పాడా? నా మ‌న‌షుల‌ను పంపిస్తున్న భూమి మీద‌కు ఒక‌రికొక‌రు త‌న్నుకు చావండి. ఎవ‌రి దేవుడు గొప్ప‌ అనే పోటీ పెట్టుకుని త‌న్నుకు చావండి అని చెప్పాడా?” అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ప్ర‌శ్న‌ల వ‌ర్షం కురిపించారు.

Which God told you to fight against each other ?

