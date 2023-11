BRS Interest Subvention Scheme: ఇంటి రుణగ్రస్తులకు శుభవార్త.. హోమ్‌ లోన్‌ పై వడ్డీని కట్టే స్కీంను యోచిస్తున్నాం.. మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడి

Hyderabad, Nov 25: ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికార బీఆర్ఎస్ (BRS) మరో కొత్త స్కీంకు (New Scheme) తలుపులు తెరిచింది. హోమ్‌ లోన్‌ తో ఇల్లు కొనుక్కునే వారి కోసం ఈ స్కీం (BRS Interest Subvention Scheme) తీసుకొస్తున్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఈ మేరకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు వెల్లడించారు. తొమ్మిదిన్నరేండ్ల బీఆర్‌ఎస్‌ పాలనలో విద్యుత్తు, సాగు, తాగునీటి సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించామని ఆయన తెలిపారు. వచ్చే టర్మ్‌ లో రెండు అంశాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్టు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పక్కా ఇల్లు లేని కుటుంబం ఉండకూడదని, ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు కల్పిస్తామని కేటీఆర్‌ హామీ ఇచ్చారు.

Rains in Telangana: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం.. తెలంగాణలో మరో 3-4 రోజులు వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు అలర్ట్..

BRS thinking of interest subvention scheme for home loans to benefit middle class buyers who want to buy 1200-1500sft houses, to ensure Housing for all - KTR

Govt to assist in paying interests

This is apart from 2BHK housing scheme, Gruha Lakshmi pic.twitter.com/Bci64Pfacr

— Naveena (@TheNaveena) November 24, 2023