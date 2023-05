Rains In Hyderabad: భారీ వర్షంతో భాగ్యనగరం అతలాకుతలం.. రోడ్లపైకి చేరిన నీరు... భారీగా నిలిచిన ట్రాఫిక్.. ఈదురుగాలులతో విరిగిపడిన చెట్లు.. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిన వైనం.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న జీహెచ్ఎంసీ

Hyderabad, May 1: హైదరాబాద్ (Hyderabad) ను మరోసారి భారీ వర్షం (Heavy Rain) అతలాకుతలం చేసింది. వర్షానికి ఈదురుగాలులు కూడా తోడవ్వడంతో పరిస్థితి మరింతగా దిగజారిపోయింది. వర్షం ధాటికి పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగి రహదారులపై (Roads) పడ్డాయి. కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా (Electricity Supply) నిలిచిపోయింది. ట్రాఫిక్ (Traffic) కు అంతరాయం కలిగింది. భారీ వర్షం ప్రభావంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. పలు కాలనీల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జీహెచ్ఎంసీ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు 040 211 11111 ఫోన్ నెంబరుతో కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేశారు.

Heavy rains started in Tirumalagiri area in Secunderabad with thunderstorms.#HyderabadRains #Hyderabad #heavyrain pic.twitter.com/r39hDGAINw

— Toofan News (@ToofanNewsHyd) April 30, 2023