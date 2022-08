Pooja Sarkar Suicide Representative Image (Photo Credits: Unsplash)

Hyd, August 26: భాగ్యనగరంలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. హయత్ నగర్‌లో టీచర్ మందలించిందని 8వ తరగతి విద్యార్థిని (Class 8 Girl Student Commits Suicide) అక్షయ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హయత్ నగర్ ఆర్టీసీ కాలనీలో ఉన్న శాంతినికేతన్ స్కూల్‌లో అక్షయ అనే విద్యార్థిని 8వ తరగతి చదువుతోంది.గురువారం స్కూల్‌లో హోంవర్క్ చేయలేదని ( Teacher Scolds Her For not doing Homework) టీచర్‌ మందలించింది. దీంతో పాటు క్లాస్‌లో అల్లరి చేయడం గమనించిన టీచర్‌ అక్షయను తరగతి గది బయట మోకాళ్లపై నిల్చోబెట్టింది.

దీంతో తోటి విryvQmgogvAqYPdbABZ

Content-Disposition: form-data; name="permalinkTaxa[category]"

1846