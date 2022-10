Hyderabad Shocker: షాకింగ్ వీడియో, పెట్రోల్ పంపులో తుపాకీతో రచ్చ చేసిన యువకుడు, పెట్రోల్ పైసలు చెల్లించమన్నందుకే గొడవ, నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

పెట్రోల్ ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించే విషయమై ఉద్యోగితో వాగ్వాదానికి దిగిన ఓ యువకుడు సోమవారం హైదరాబాద్‌లోని ఓ పెట్రోల్ పంపులో తుపాకీతో రచ్చ సృష్టించాడు. అతను మరో ఇద్దరితో కలిసి పంపు కార్యాలయాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశాడు. పాతబస్తీలోని బహదూర్‌పురా ప్రాంతంలోని ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ పంపులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. యువకుడు చేతిలో ఆయుధం పట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనాలపై తన్నుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

యువకుడు తన మోటార్‌బైక్‌లో 500 రూపాయల ఇంధనాన్ని నింపి UPI చెల్లించిన తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగింది. లావాదేవీ విఫలమవడంతో పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఉన్న కార్మికుడు నగదు చెల్లించాలని పట్టుబట్టాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.దీంతో యువకుడు తన ఇద్దరు స్నేహితులను పంపు వద్దకు పిలిచాడు. కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేసి క్యాషియర్‌పై దాడి చేశారు. వారిలో ఒకరు తుపాకీని తీసుకుని బంక్ ఉద్యోగులు మరియు కస్టమర్లలో భయాందోళనలు రేకెత్తించారు.ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.

