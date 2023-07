Hyderabad Woman Starves on US Street: ఉన్నత చదువులకు అమెరికా వెళ్లి చికాగో రోడ్లపై ఆకలితో అలమటిస్తున్న హైదరాబాద్ యువతి, కేంద్ర మంత్రిని సాయం కోరిన యువతి తల్లి

Hyd, July 26: మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదివేందుకు అమెరికా వెళ్లిన హైదరాబాద్ మహిళ తన వస్తువులు చోరీకి గురై ఆకలితో అలమటిస్తూ చికాగో రోడ్లపై కనిపించింది. సయ్యదా లులు మిన్హాజ్ జైదీ తల్లి సయ్యదా వహాజ్ ఫాతిమా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్ జైశంకర్‌కు లేఖ రాస్తూ జోక్యం చేసుకుని తన కుమార్తెను భారత్‌కు తీసుకురావాలని కోరారు.భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకుడు ఖలీకర్ రెహమాన్ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో షేర్ చేసిన తర్వాత ఈ లేఖ సోషల్ మీడియాలో కనిపించింది. అతను ఒక వీడియోను కూడా పంచుకున్నాడు, అందులో కృంగిపోయిన మిన్హాజ్ ఆహరం తెచ్చిన ఒక వ్యక్తికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ కనిపించింది.

లేఖలో, తల్లి తన కుమార్తె యొక్క కష్టాలను ఇలా వివరించింది: “తెలంగాణలోని మౌలా అలీ నివాసి అయిన నా కుమార్తె సయ్యదా లులు మిన్హాజ్ జైదీ ఆగస్టు 2021లో డెట్రాయిట్‌లోని TRINE విశ్వవిద్యాలయంలో మాస్టర్స్ చదివేందుకు వెళ్లి మాతో తరచుగా టచ్‌లో ఉండేది. కానీ, గత రెండు నెలలుగా ఆమె నాతో టచ్‌లో ఉండడం లేదని, నా కూతురు డిప్రెషన్‌లో ఉందని, ఆమె సామాన్లు ఎవరో దొంగిలించారని, దీంతో ఆమె ఆకలితో అలమటించిందని లేఖలో తెలిపారు.

Ms.Syeda Lulu Minhaj Zaidi from Hyd went to pursue MS from TRINE University, Detroit was found in a very bad condition in Chicago, IL. Her mother has appealed @DrSJaishankar to bring back her daughter. Would appreciate the immediate help. @HelplinePBSK @IndiainChicago… pic.twitter.com/dh4M4nPwxZ

— Khaleequr Rahman (@Khaleeqrahman) July 25, 2023