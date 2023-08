Jagtial Shocker: శిథిలావస్థకు ఎంపీడీఓ ఆఫీసు.. హెల్మెట్లు ధరించి డ్యూటీ చేస్తున్న ఉద్యోగులు.. జగిత్యాల జిల్లా బీర్‌ పూర్ లో ఘటన.. ఫోటోలు వైరల్

Jagtial, Aug 8: జగిత్యాల జిల్లా (Jagtial District) బీర్‌ పూర్ ఎంపీడీఓ కార్యాలయం (MPDO Office) శిథిలావస్థకు చేరుకొండి. చూరు ఎప్పుడు కూలుతుందా అని భయపడుతూ ఉద్యోగులు (Employees) బిక్కుబిక్కు మంటూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కార్యాలయం పెచ్చులూడిపోతుండంతో నెత్తిమీద ఏదైనా పడొచ్చన్న భయంతో హెల్మెట్లు (Helmets) ధరించి విధులకు హాజరవుతున్నారు. హెల్మెట్లు లేని వారు కార్యాలయం బయటే టేబుళ్లు వేసుకుని పని చేసుకుంటున్నారు. అసలేం జరిగిందంటే.. 2016లో బీర్‌ పూర్ మండలం ఏర్పడిన నాటి నుంచీ ఎంపీడీఓ కార్యాలయం అద్దె భవనంలోనే కొనసాగుతోంది. భవనం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో ఏడాది నుంచి పెచ్చులూడటం ప్రారంభించింది.

What Is Disease X? కరోనా తర్వాత ప్రపంచానికి డిసీజ్ X రూపంలో పొంచి ఉన్న మరో ముప్పు, ఇంతకీ డిసీజ్ ఎక్స్ అంటే ఏమిటీ, అది ప్రమాదకరంగా ఎలా మారబోతోంది..

@KTRBRS

Please respond on this issue sir asap.

బీర్పూర్: శిధిలావస్థలో ఉన్న బీర్‌పూర్ MPDO కార్యాలయంలో భయంతో హెల్మెట్లు ధరించి విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది https://t.co/UwWyfEPxLR

— kiran kumar (@AKIRNKUMR) August 7, 2023