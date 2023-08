What Is Disease X? కరోనా తర్వాత ప్రపంచానికి డిసీజ్ X రూపంలో పొంచి ఉన్న మరో ముప్పు, ఇంతకీ డిసీజ్ ఎక్స్ అంటే ఏమిటీ, అది ప్రమాదకరంగా ఎలా మారబోతోంది..

World Health Organization (Photo Credit: ANI)

కోవిడ్ 19 మహమ్మారి తాకిడి నుండి ప్రపంచమంతా కోలుకోలేకపోయింది, ఆరోగ్య నిపుణులు కొత్త బాంబును విసిరారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ( WHO ) నివేదిక ప్రకారం , ఒక కొత్త, మరింత కృత్రిమమైన, చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేయబోతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆరోగ్య సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు దీనిని ' డిసీజ్ X 'గా పేర్కొన్నారు.

"డిసీజ్ X" వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉన్న కొత్త మహమ్మారికి వ్యాక్సిన్‌లను అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నంలో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని శాస్త్రవేత్తలు సమయంతో పోటీ పడుతున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్తలు తెలియని "డిసీజ్ X" వల్ల ఏర్పడిన "కొత్త మహమ్మారి"కి వ్యతిరేకంగా హై-సెక్యూరిటీ లాబొరేటరీ కాంప్లెక్స్‌లో "వ్యాక్సిన్‌లను అభివృద్ధి చేయడం" ప్రారంభించారు. శాస్త్రవేత్తలు జంతువుల వైరస్‌ల ముప్పు జాబితాను షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారని నమ్ముతారు. ఇవి మానవులకు సోకగలవు. భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి.

డిసీజ్ X" అంటే ఏమిటి?

తెలియని వ్యాధికి దాని పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది ప్రశ్న. ఇది మానవాళిపై వినాశనం కలిగిస్తుందనే వాస్తవం పక్కన పెడితే, పరిశోధనా బృందానికి వ్యాధికారక స్వభావం గురించి తెలియదు. జంతువుల నుంచి వచ్చే వైరస్‌లలో ఏది చీల్చుకుని తదుపరి మహమ్మారిని ప్రేరేపిస్తుందో శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులకు ఖచ్చితంగా తెలియదు. అందువల్ల, దీనిని "డిసీజ్ X" అని మాత్రమే సూచిస్తారు. ఇది వైరస్, బాక్టీరియం, ఫంగస్ లేదా మరేదైనా రూపంలో ఉంటుందా అనేది తమకు తెలియదని సైంటిస్టులు తెలిపారు.ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) 2018 చివరిలో "డిసీజ్ X" అనే తెలియని వ్యాధి కారణంగా మానవజాతి పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని అంచనా వేసినప్పుడు "డిసీజ్ X" గురించి వార్తలు వెలువడ్డాయి.

అప్పుడు, WHO శాస్త్రవేత్తలు "డిసీజ్ X" భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ ఎపిడెమిక్‌కు కారణమవుతుందని చెప్పారు. స్క్రీనింగ్, చికిత్స, నివారణ కోసం వేగవంతమైన R&D అవసరమయ్యే ప్రాధాన్యత వ్యాధుల WHO యొక్క బ్లూప్రింట్ జాబితాలో ఈ తెలియని వ్యాధి కూడా భాగం. కానీ వ్యాధి X ఇతర వ్యాధుల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుందో ప్రశ్నార్థకమే. ఎందుకంటే ఇది అధికారికంగా ఉనికిలో లేదు. "మానవ వ్యాధికి కారణమవుతుందని ప్రస్తుతం తెలియని వ్యాధికారక కారణంగా తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ అంటువ్యాధి ఏర్పడుతుందనే జ్ఞానాన్ని డిసీజ్ X సూచిస్తుంది" అని WHO అప్పట్లో పేర్కొంది.

సరళంగా చెప్పాలంటే, వ్యాధి X అనేది వైరస్ వల్ల కలిగే ఊహాజనిత వ్యాధిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇది జాతులను జంప్ చేసి మానవులకు సోకుతుంది. "డిసీజ్ X" అనేది కోతులు, కుక్కలు మొదలైన ఏ జంతువు నుండి అయినా మానవులకు వ్యాపిస్తుంది. మే 2023లో, కోయలిషన్ ఫర్ ఎపిడెమిక్ ప్రిపేర్డ్‌నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ (CEPI) "మానవ జనాభాను సోకుతున్న, ప్రపంచవ్యాప్తంగా త్వరగా వ్యాపించే వ్యాధి X ముప్పు గతంలో కంటే ఎక్కువగా ఉంది" అని పేర్కొంది.

ఆరోగ్య నిపుణులు "డిసీజ్ X" యొక్క మూలంపై విభజించబడినప్పటికీ, వారిలో కొందరు అంతర్జాతీయ అంటువ్యాధికి కారణమయ్యే తెలియని వ్యాధికారక జూనోటిక్ కావచ్చు, అంటే ఇది అడవి లేదా పెంపుడు జంతువులలో ఉద్భవించవచ్చని నమ్ముతారు. ఎబోలా, హెచ్‌ఐవి/ఎయిడ్స్, కోవిడ్-19 ఎలా వ్యాపిస్తుందో అలాగే ఈ వ్యాధి మానవులకు వ్యాపిస్తుందని, సోకుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. 76వ ప్రపంచ ఆరోగ్య అసెంబ్లీ సమావేశంలో WHO చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ ఒక హెచ్చరికను జారీ చేశారు. అక్కడ అతను COVID-19 కంటే ప్రాణాంతకమైన తదుపరి మహమ్మారి కోసం సిద్ధం కావాలని ప్రపంచాన్ని కోరారు.

కొత్త ఆరోగ్య ముప్పు ఎలా ఉంటుందో తెలియని వైద్య పరిశోధకులు అయోమయంలో ఉన్నారు కాబట్టి, ఎటువంటి చికిత్సలు లేదా టీకాల కొరత ఉండవచ్చు. "ఇది సైన్స్ ఫిక్షన్ యొక్క అంశాలు కాదు," అని అంటువ్యాధి సంసిద్ధత ఆవిష్కరణల కూటమికి చెందిన డాక్టర్ రిచర్డ్ హాట్చెట్ టెలిగ్రాఫ్‌తో చెప్పారు.డిసీజ్ X' అనే పదాన్ని WHO 2018లో ఏదైనా తక్కువ వ్యాధిని సూచించడానికి ఉపయోగించింది. ఇది కోవిడ్ -19 మహమ్మారి చైనా నుండి వ్యాప్తి చెందడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు జరిగింది.

కొంతమంది ప్రజారోగ్య నిపుణులు డిసీజ్ X అనేది జూనోటిక్ అని ఊహించారు - అంటే ఇది అడవి జంతువుల నుండి మానవులకు వ్యాపిస్తుంది. ఎబోలా, కోవిడ్-19 అన్నీ జూనోటిక్ వ్యాధులు. అయినప్పటికీ, కొంతమంది పరిశోధకులు ఇది మానవ నిర్మిత వైరస్ - బయోటెర్రరిజం యొక్క సాధనంగా ఉండే అవకాశాన్ని తగ్గించడం లేదు. ""ప్రయోగశాల ప్రమాదాల ద్వారా లేదా బయోటెర్రరిజం చర్యగా ఇటువంటి వ్యాధికారకాలను విడుదల చేయడం వినాశకరమైన వ్యాధి Xకి దారితీయవచ్చు అని తెలిపారు. ఇది ప్రపంచ విపత్తు ప్రమాదంగా గుర్తించబడింది" అని 2021 అధ్యయనం హెచ్చరించింది, ఇది జర్నల్ ఇన్ఫెక్షన్‌లో ప్రచురించబడింది.

మరొక పెద్ద ప్రపంచ మహమ్మారి యొక్క అవకాశాన్ని మేము తగ్గించలేము కాబట్టి, మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం ఎలాగో ఇక్కడ ఉంది:

మాస్క్ లేకుండా బయట అడుగు పెట్టకండి.

మీరు మీ చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకున్నారని నిర్ధారించుకోండి.

ఆల్కహాల్ ఆధారిత హ్యాండ్ శానిటైజర్‌ని తీసుకెళ్లండి.

వ్యాధి సోకిన వారితో లేదా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారితో సామాజిక దూరం పాటించండి.

మీ పాత్రలు శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి.