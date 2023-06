Minister KTR: ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే సుపరిపాలన సాధ్యం, ఎంతపనిచేసినా మున్సిపల్ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు దక్కవు, హైదరాబాద్ జనాభా కోటీ 25 లక్షలు దాటిందన్న కేటీఆర్

Hyderabad, June 10: తెలంగాణ రాష్ట్రం 9 వ‌సంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ద‌శాబ్ది ఉత్స‌వాల్లో ఇవాళ సుప‌రిపాల‌న దినోత్స‌వం అని రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపాలిటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ (KTR) తెలిపారు. తెచ్చుకున్న రాష్ట్రంలో సుప‌రిపాల‌న అందిస్తున్నాం. గ‌తంలో 10 జిల్లాలు ఉండేవి. స్వ‌రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలు చేసుకున్నాం. కొత్త మున్సిపాలిటీలు, మండ‌లాలు, గ్రామ‌పంచాయ‌తీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అధికార వికేంద్రీక‌ర‌ణ‌తో ప‌రిపాల‌న ప్ర‌జ‌ల‌కు చేరువైంది. ప్ర‌జా స‌మ‌స్య‌ల ప‌రిష్కార‌మే ధ్యేయంగా ప్ర‌భుత్వాలు ప‌ని చేయాలి. అప్పుడే ఏ ప్ర‌భుత్వ‌మైనా ప్ర‌జ‌ల మ‌న్న‌న‌లు పొందుతోంది అని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. హైద‌రాబాద్ హైటెక్స్‌లో జీహెచ్ఎంసీ వార్డు ఆఫీస‌ర్ల శిక్ష‌ణ కార్య‌క్ర‌మంలో మంత్రి కేటీఆర్ (Minister KTR) పాల్గొని ప్ర‌సంగించారు. రాష్ట్ర జ‌నాభా సుమారు 4 కోట్లు. కోటి 25 ల‌క్ష‌ల మంది హైద‌రాబాద్‌లో ఉన్నార‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Bringing Governance to the People!

MA&UD Minister @KTRBRS held an interactive session with @GHMCOnline's Ward Level Officers.

The Minister said that the 150 Ward Offices will be inaugurated on 16 June 2023. People can lodge their civic grievances at these offices. The… pic.twitter.com/Kk47yihaNB

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) June 10, 2023