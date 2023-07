Hyderabad: నేపాలీ ముఠా దోపిడి గుట్టు రట్టు చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు, పనిమనుషులుగా ఇంట్లో చేరి బంగారం, నగదుతో పరార్

హైదరాబాద్ లో సంచలనం రేపిన బంగారం, నగదు దోపిడీ కేసులో కీలక వివరాలను హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్ మీడియాకు వెల్లడించారు. రాంగోపాల్‌పేట పీఎస్‌ పరిధిలోని సింధీ కాలనీలోని సింధీ కాలనీలో నేపాలీ కార్మికుల ముఠా 5 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు , 49 లక్షల నగదును దోచుకెళ్లారు. వారు గత 6 సంవత్సరాలుగా విశ్వసనీయంగా పనిచేసిన ఇంట్లో ఈ దోపిడికి పాల్పడ్డారు. ఈ భారీ దోపిడీని నార్త్ జోన్ , టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసు అధికారులు గుర్తించి వారి నుండి సొమ్మును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ.. ఇందులో నేపాలీలు ఉన్నారని మేము గ్రహించిన వెంటనే, సరిహద్దును కాపాడే సీమ సురక్షా బల్‌తో అనుసంధానం చేయడానికి 1 బృందం నేరుగా లక్నో , నేపాల్ సరిహద్దుకు వెళ్లింది. ఇన్నోవాలో 50% దోపిడితో సరిహద్దు దాటడానికి ప్రయత్నించిన ముగ్గురు ముఠా సభ్యులను పంపిన చిత్రాల సహాయంతో పట్టుకున్నారు. ముంబయి-పుణె , బెంగుళూరు , చివరకు హైదరాబాద్‌లో దేశవ్యాప్త ఛేజింగ్ తర్వాత మిగిలిన 7 గ్యాంగ్‌స్టర్‌లను ట్రాక్ చేశారు. ఇంకా ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు.

వారు చాలా వేగవంతమైన చర్య ద్వారా దాటకముందే మేము వారి నుండి ఆస్తిని పట్టుకోవడం , తిరిగి పొందడం ఇదే మొదటిసారి.ఈ కేసులో సహకరించిన నా సహోద్యోగులకు వందనాలు. అందరూ చాలా అంకితభావంతో , వేగంగా పని చేస్తారని సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. సొంత పనిమనుషులే ఇంటిని దోచుకున్నారని, వారి నుంచి మా సొమ్మును తిరిగి ఇప్పించినందుకు ఫిర్యాదుదారులందరూ తెలంగాణ పోలీసులను ప్రశంసించారు

