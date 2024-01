Numaish to Kick off Today: నయా సాల్ లో నుమాయిష్‌ సందడి.. నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్.. 46 రోజుల పాటు కొనసాగనున్న ఎగ్జిబిషన్‌.. సమీప ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

Numaish to Kick off Today (Credits: X)

Hyderabad, Jan 1: నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో (Nampally Exibition Grounds) నిర్వహించే అఖిల భారత పారిశ్రామిక ప్రదర్శన (నుమాయిష్‌) (Numaish to Kick off Today) సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. జనవరి 1న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి (Revanth Reddy), సొసైటీ అధ్యక్షుడు, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబుతో కలిసి ప్రారంభిస్తారు. స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం నుంచి కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ అఖిల భారత పారిశ్రామిక ప్రదర్శన ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1వ తేది నుంచి ఫిబ్రవరి 15వ తేది వరకు 46 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ యేడాది 2400 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయ నుండగా అమ్యూజ్‌ మెంట్‌ పార్క్‌, ఫుడ్‌ కోర్టులు, వివిధ పారిశ్రామికవేత్తల ఉత్పత్తి అమ్మకాలు చేపట్టేందుకు స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. నుమాయిష్‌ కు వచ్చే సందర్శ కులకు ఇబ్బందులు లేకుండా అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను చేపడుతున్నారు. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడపడంతో పాటు మెట్రో రైలు వేళలను పొడిగించనున్నారు.

నాంపల్లిలో నుమాయిష్‌కు సర్వం సిద్ధం | All set for Nampally Numaish in Hyderabd| CM Revanth Reddy-TV9 #NampallyNumaish #Hyderabd #CMRevanthReddy #tv9telugu pic.twitter.com/5WrreItD2J

In exercise of the powers conferred upon me under section 21 (1) (b) of the Hyderabad City Police Act, 1348 Fasli, I. K Sreenivasa Reddy, IPS., Commissioner of Police, Hyderabad, do he... https://t.co/89Hk3WTytr

#Numaish 83rd All India Industrial Exhibition, is all set to make a comeback at #Exhibition Grounds in #Nampally.

It will be inaugurated by #TelanganaCM #RevanthReddy on January 1, said IT minister.

Products from across the country will be displayed.#Hyderabad #Numaish2024 pic.twitter.com/g8DBXosap5

