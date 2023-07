PM Modi Warangal Tour: భద్రకాళి ఆలయంలో ప్రధాని మోదీ.. పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికిన అర్చకులు.. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ప్రధాని.. వీడియోతో

Warangal, July 8: చారిత్రక ఓరుగల్లులో (Warangal) ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Narendra Modi) పర్యటన మొదలైంది. ఉదయం 7.35 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో యూపీలోని వారణాసి నుంచి బయల్దేరిన ప్రధాని హకీంపేట ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అనంతరం వరంగల్ లోని భద్రకాళీ ఆలయానికి ప్రధాని మోదీ చేరుకున్నారు. ప్రధానికి అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. సుమారు పది నిమిషాల పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీ మైదానానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రధాని రాక సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా ప్రసాదాలు తయారుచేసిన అర్చకులు.. వాటిని ప్రధానికి అందజేసి, ఆశీర్వదించారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో వరంగల్ లో పోలీసులు 144 సెక్షన్ అమలు చేశారు. సుమారు 3,500 మంది పోలీసులతో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచే సిటీలో పహారా పెంచారు. హోటళ్లతో సహా అన్ని దుకాణాలు మూసివేయించారు. ప్రధాని పర్యటించే రూట్ లో ట్రాఫిక్ ను మళ్లించిన పోలీసులు ఆ మార్గంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.

