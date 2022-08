Hyderabad, AUG 25: హైదరాబాద్ లో వినాయక చవితి (Vinyaka chathuthi) వేడుకలు ఎంత ఘనంగా జరుగుతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పే అవసరం లేదు. 11 రోజుల పాటు నగరం అంతా సందడి నెలకొంటుంది. వినాయక చవితి రోజున హైదరాబాద్ లో (Hyderabad) గణేశుడి విగ్రహాలకు (Ganesh idols) బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ సారి డిమాండుకు తగ్గ గణేశుడి విగ్రహాలు హైదరాబాద్ లో తయారు కాలేదు. దీంతో ధరలు బాగా పెరిగిపోయాయి(Prices hiked). గణేశుడి విగ్రహాలను ముందస్తుగా కొనుగోలు చేసేందుకు వెళ్తున్న నగరవాసులు అక్కడి ధరలు చూసి షాక్ అవుతున్నారు. ఈ సారి ధరలు గత ఏడాది కంటే దాదాపు 40 శాతం పెరిగాయని మీడియాకు హైదరాబాద్ లోని గణేశ్ విగ్రహాల తయారీదారుడు ఒకరు తెలిపారు. ఈ సారి విగ్రహాలను తక్కువ తయారు చేశామని అన్నారు.

Telangana | Prices of Lord Ganesh idols hike in Hyderabad due to less production ahead of #GaneshChaturthi

Customers' response increased a lot as compared to last year, but production is pretty less this year. Thus, the rate has increased by 40% from last yr: Shopkeeper (24.08) pic.twitter.com/3z25j1i0Wi

— ANI (@ANI) August 25, 2022