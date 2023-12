Biryani at Rs. 2: హైదరాబాద్ బిర్యానీ ప్రియులకు శుభవార్త.. రూ.2కే పసందైన బిర్యానీ.. నాన్‌ వెజ్‌ లేదా వెజిటబుల్‌ బిర్యానీ ఏది తీసుకున్నా అంతే ధర.. అయితే, ఒకేఒక నిబంధన.. అది కూడా చాలా చిన్నది. ఏంటంటే??

Biryani at Rs. 2 (Credits: X)

Hyderabad, Dec 12: హైదరాబాద్ (Hyderabad) అంటేనే బిర్యానీ (Biryani) సువాసనలు. మరి అలాంటి బిర్యానీ ప్రియులకు ఓ శుభవార్త. పసందైన బిర్యానీ కేవలం రూ.2కే (Biryani at Rs. 2) ఆస్వాదించొచ్చు. ఈ బిర్యానీని నాయుడిగారి కుండ బిర్యానీ రెస్టారెంట్‌ యాజమాన్యం రూ.2కే ఆఫర్‌ చేస్తున్నది. అయితే, ఇక్కడ ఓ చిన్న నిబంధన పెట్టారు నిర్వాహకులు. రూ.2 నోట్‌ ను తీసుకువచ్చిన వారికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్‌ వర్తిస్తుందని యాజమాన్యం పేర్కొంది.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ ఎన్నిక తేదీ ఇదిగో, వికారాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే గడ్డం ప్రసాద్‌కుమార్‌ను ఖరారు చేసిన కాంగ్రెస్

Exchange Rs 2 note for Rs 2 biryani at Naidu Gari Kunda Biryani in Hyderabad

https://t.co/DIaA1vPfQ4

— NewsMeter (@NewsMeter_In) December 10, 2023