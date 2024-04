Telangana Elections 2024: తెలంగాణ నుంచి పోటీ చేసే 17 మంది బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థులు వీరే, మెదక్ నుంచి రఘునందన్ రావు, కరీంనగర్ నుంచి బండి సంజయ్

list of all the 17 candidates from BJP for Upcoming Lok Sabha Polls

వచ్చే లోక్ సభ ఎన్నికల కోసం తెలంగాణలో పోటీ చేసే ఎంపీ అభ్యర్థులను బీజేపీ అధిష్ఠానం ప్రకటించింది. మొత్తం 17 మందితో కూడిన అభ్యర్థును భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది. కరీంనగర్ నుంచి బండి సంజయ్ బరిలో నిలవగా హైదరాబాద్ నుంచి మాధవీ లత, మల్కాజ్ గిరి నుంచి ఈటెల రాజేందర్, సికింద్రాబాద్ నుంచి కిషన్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు.

బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థులు వీరే..

1. Adilabad - Godam Nagesh

2. Bhongir - Boora Narsaiah Goud

3. Chevella - Konda Vishweshwar Reddy

4. Hyderabad - Madhavi Latha

5. Karimnagar - Bandi Sanjay

6. Khammam - Tandra Vinod Rao

7. Mahabubabad - Azmeera Seetaram Naik

8. Mahabubnagar - DK Aruna

9. Malkangiri - Eatala Rajender

10. Medak - Raghunandan Rao

11. Nagarkurnool - P Bharat

12, Nizamabad - Arvind Dharmapuri

13. Nalgonda - Saidi Reddy

14. Peddapalli - Gomasa Srinivas

15. Secunderabad - G Kishan Reddy

16. Warangal - Aroori Ramesh

17. Zaheerabad - BB Patil

