BJP MLA Raja singh

Hyd, Nov 3: ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పీడీయాక్ట్ పిటిషన్‌పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది.విచారణలో భాగంగా తెలంగాణ అడ్వకేట్ జనరల్ బిఎస్ ప్రసాద్ కోర్టుకు నివేదిస్తూ.. రాజాసింగ్ పై పీడియాక్ట్ సమర్థనీయమేనని (Raja Singh's detention justified) తెలిపారు. గోషామహల్‌ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌పై వందకుపైగా క్రిమినల్‌ కేసులున్నాయని ( he was facing over 100 criminal cases), అందులో ఒక హత్య కేసు కూడా ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు నివేదించింది. గతంలో ఆయనపై నమోదైన రౌడీషీట్‌ ఇంకా కొనసాగుతోందని వెల్లడించింది.

రాజాసింగ్‌పై పోలీసులు పీడీ యాక్ట్‌ నమోదు చేయడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ ఆయన భార్య టి. ఉషాభాయ్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ ఎ.అభిషేక్‌రెడ్డి, జస్టిస్‌ జె.శ్రీదేవి ధర్మాసనం బుధవారం కూడా విచారణను కొనసాగించింది.ప్రభుత్వ తరఫున అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌(ఏజీ) బీఎస్‌ ప్రసాద్‌ హాజరై వాదనలు వినిపించారు. 1860లో ఏర్ప డిన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఇస్లామిక సెమినరీ ప్రకారం.. ‘ఆకా’‘మౌలా’అనే పదాలు ప్రవక్తను సూచిస్తాయని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా రాజాసింగ్‌ మాట్లాడిన వీడియో సీడీని కోర్టు అందజేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ చర్యల్లో భాగంగానే మూడు క్రిమినల్‌ కేసుల ఆధారంగా రాజాసింగ్‌పై పీడీ యాక్ట్‌ నమోదు చేసి జైలుకు పంపినట్లు వెల్లడించారు. అనంతరం ధర్మాసనం.. విచారణను గురువారానికి వాయిదా వేసింది.

రాజాసింగ్‌పై 101 కేసులు, అందులో 18 కేసులు మత సంబంధితవేనన్న హైదరాబాద్ పోలీసులు, పీడీ యాక్ట్‌ ఎత్తేయాలన్న రాజాసింగ్‌ విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించిన అడ్వైజరీ బోర్డు

మెజారిటీ కేసుల్లో తాను నిర్దోషిగా విడుదలైనప్పటికీ, రాష్ట్రంలో ప్రజల అశాంతికి కారణమయ్యే ముస్లిం జనాభా యొక్క మతపరమైన సున్నితత్వాన్ని కించపరిచే వీడియోలను సృష్టించే విధ్వంసానికి రాజా సింగ్ పచ్చజెండా ఊపడం లేదని ఆయన అన్నారు. మొత్తం ముస్లిం సమాజాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు మంగళ్‌హాట్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అతనిపై రౌడీ షీట్ ఇప్పటికీ చురుకుగా ఉంది.

2022 ఫిబ్రవరిలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల సందర్భంగా రాజా సింగ్ చేసిన నేరానికి సంబంధించి తెలంగాణ పోలీసులు రాజా సింగ్‌పై కేసు పెట్టారని రాజా సింగ్ సీనియర్ న్యాయవాది ఎల్ రవిచందర్ ఇతర రోజు కోర్టులో చేసిన వాదనను ప్రసాద్ తోసిపుచ్చారు.

మొత్తం ముస్లిం సమాజాన్ని అగౌరవపరిచేలా ఎమ్మెల్యే అభ్యంతరకరమైన వీడియోను రూపొందించి ప్రచారం చేసినందున రాజాసింగ్‌పై వివిధ ఐపీసీ, ఆర్పీఏ సెక్షన్ల కింద ఫిర్యాదు చేయాలని భారత ఎన్నికల సంఘం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌కు ఆదేశాలు అందాయని తెలిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, ఆ రాష్ట్రంలో ప్రజా రుగ్మతలకు కారణమయ్యాయి.

ఎమ్మెల్యే చర్య చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉంది మరియు వివిధ మతాల మధ్య శత్రుత్వాన్ని మరియు శత్రుత్వాన్ని ప్రోత్సహించింది. హైదరాబాద్ నగరంలో రాజా సింగ్ నిర్లక్ష్యపూరితమైన మరియు దైవదూషణకు పాల్పడినందుకు బిజెపి పార్టీచే సస్పెండ్ చేయబడిందని మరియు పార్టీ ఇప్పటికే నూపుర్ శర్మను ప్రేరేపించినందుకు పార్టీ ఇప్పటికే సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత షోకాజ్ నోటీసుపై స్పందించడానికి కూడా పట్టించుకోలేదని ఎజి కోర్టుకు తెలియజేశారు.