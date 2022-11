PM Modi in Telangana: రోజుకు మూడు కిలోల తిట్లు తింటాను అందుకే అలిసిపోను: మోడీ, సాయంత్రం ఛాయ్ తాగుతూ తిట్లను ఎంజాయ్ చేయాలంటూ బీజేపీ కార్యకర్తలకు పిలుపు, హైదరాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో మోదీ సభ

Hyderabad, NOV 12: ఏపీ పర్యటన ముగించుకుని తెలంగాణకు (Telanagana) వచ్చారు ప్రధాని మోడీ (PM Modi) ఈ సందర్బంగా బేగంపేటలో బీజేపీ ఏర్పాటుచేసిన సభలో టీఆర్ఎస్ (TRS) పభుత్వంపై తనదైనశైలిలో శాంతంగా..వాడిగా వేడిగా విమర్శలు సంధించారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నన్ను..బీజేపీని తిట్టటమే పనిగా పెట్టుకుందని..నన్ను,బీజేపీని తిట్టటం వల్ల తెలంగాణకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనికుంటే ఎన్నైనా తిట్టుకోండి కానీ తెలంగాణ ప్రజలను తిడితే మాత్రం సహించను..బదులు చెప్పి తీరుతాను అన్నారు మోడీ.

It's sad that those who prospered in the name of Telangana, went ahead, came to power, pushed the state back. Telangana's Government and leaders always do injustice to the state's capability and the talent of its people: PM Narendra Modi in Begumpet, Telangana pic.twitter.com/CDdGCaM4SU

— ANI (@ANI) November 12, 2022