Elon Musk Comments on His Own Smartphone: ఎలాన్ మస్క్ మరో సంచలన ప్రకటన, అవసరమైతే కొత్త ఫోన్ తీసుకొస్తా! గూగుల్, యాపిల్ అలా చేస్తే ఏం చేస్తారన్న ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన మస్క్

New York, NOV 26: సంచలనాలకు మారుపేరుగా నిలుస్తున్న ట్విట్టర్ బాస్ ఎలాన్ మస్క్(Elon Musk)...మరో సంచలనానికి సై అంటున్నారు. ఇప్పటికే ట్విట్టర్‌లో (Twitter) ప్రక్షాళన పేరుతో ఇప్పటికే ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాడు. ట్విట్టర్ కొనుగోలు కంటే ముందు నుంచే తన ఫాలోవర్ల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం మస్క్‌కు అలవాటు. అందులో భాగంగా ఓ ఫాలోవర్ అడిగిన ప్రశ్నకు మస్క్ చెప్పిన సమాధానం ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ (Google playstore), యాపిల్ స్టోర్(Apple store) నుంచి ట్విట్టర్ యాప్ ను తొలగిస్తే ఏం చేస్తారు? అని ఓ యూజర్ నుంచి మస్క్ కు ప్రశ్న ఎదురైంది. కొత్త ఫోన్ ను (New Phone) మార్కెట్ కు పరిచయం చేస్తారా? అని అడిగారు. ‘‘అలా జరగదని నేను కచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. కానీ, మరో ఇతర చాయిస్ లేనప్పుడు నేను ప్రత్యామ్నాయ ఫోన్ ను తీసుకొస్తాను’’ అని మస్క్ రిప్లయ్ ఇచ్చారు.

#Twitter CEO #ElonMusk said that he will produce "alternative" smartphones to compete with Apple and Android devices, if the micro-blogging platform gets removed from the application stores.@Twitter @elonmusk pic.twitter.com/3VI67hlydV

— IANS (@ians_india) November 26, 2022