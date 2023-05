Zero Shadow Day in Hyd (Photo-Twitter)

మంగళవారం, హైదరాబాద్‌లో మధ్యాహ్నం 12:12 గంటలకు "జీరో షాడో డే" అనే ప్రత్యేకమైన ఖగోళ సంఘటన జరిగింది. సూర్యుని స్థానం నేరుగా తలపై ఉన్నపుడు మరియు నిలువు వస్తువులపై ఎటువంటి నీడను చూపనప్పుడు ఈ సంఘటన జరుగుతుంది. చాలా మంది హైదరాబాద్ వాసులు తమ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్‌లో సూర్యకాంతి నుండి నీడ లేనప్పుడు వీడియోలు, చిత్రాలను పోస్ట్ చేశారు.జీరో షాడో డే అనేది సంవత్సరానికి రెండుసార్లు సంభవించే ఒక దృగ్విషయం, ఇక్కడ సూర్యుని స్థానం నేరుగా తలపై ఉంటుంది, భూమి యొక్క ఉపరితలంపై నీడలు ఉండవు.

జీరో షాడో డే సమయంలో, సూర్యుడు ఆకాశంలో దాని ఎత్తైన స్థానానికి చేరుకుంటాడు, దీని ఫలితంగా నీడ పొడవు తగ్గుతుంది. మనం ఈ నీడపై నిలబడితే, మన స్వంత నీడ కనిపించదు, అందుకే "జీరో షాడో" అనే పదం. జీరో షాడో డే’ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని బిర్లా సైన్స్‌ ప్లానిటోరియం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనను పలువురు ఆసక్తిగా తిలకించారు.వైజ్ఞానిక ప్రపంచం జీరో షాడోగా పరిగణించే ఈ దృశ్యం.. సూర్యుడి కిరణాలు నిట్టనిలువుగా ప్రసరించడం వల్ల జరుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఎండలో నిటారుగా (90 డిగ్రీలు) ఏదైనా వస్తువును ఉంచితే దానిపై రెండు నిమిషాల పాటు నీడ కనిపించదని హైదరాబాద్‌లోని బిర్లా సైన్స్ సెంటర్​ అధికారులు తెలిపారు.

— Dr.D.Shanti Priya/Department of Astronomy (@Shanti_Vineet) May 9, 2023

Students and Staff of Department of Astronomy, Osmania University,Hyderabad have gathered to witness the astronomical phenomena 'Zero Shadow Day’ on May 9, 2023 at 12:12 PM. @osmania1917 @prof_ravinder @KTRBRS @IAU_Outreach @asipoec @awb_org @astro4edu pic.twitter.com/qv0m1BmXQu

Hyderabad witnessed a rare phenomenon called the Zero Shadow Day (May 9 at 12:12 pm) pic.twitter.com/Uk6s2VsUcL

Zero Shadow Day

Celestial Magic 🤗

Today at 12.12

and on August 3rd

in Hyderabad

It happens twice in a year, depending on latitude of place!

Shadows disappear around noon!

Happens because of Earth's axis tilt & rotation around the Sun! pic.twitter.com/xiEYUNc31C

— M V Rao @ Public Service (@mvraoforindia) May 9, 2023