Samudrayaan Mission: సముద్ర గర్భంలో దాగున్న రహస్యాలను వెలికి తీసేందుకు రెడీ అయిన భారత్, ముగ్గురు మనుషులు 6,000 మీటర్ల లోతుకు వెళ్లేలా సముద్రయాన్ ప్రాజెక్టుకు ప్లాన్

Samudrayaan Mission (Photo-NIOT)

India to send three people to depth of 6000 meters in submersible: సముద్ర అంతర్భాగంలో దాగి ఉన్న వనరులను గుర్తించేందుకు భారత్ సముద్రయాన్ ప్రాజెక్టుపై దృష్టి సారించింది. సుముద్రంలో 6,000 మీటర్ల లోతు వరకు వెళ్లి వచ్చేలా సబ్ మెర్సిబుల్ వాహనాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ వివరాలను కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు రాజ్యసభకు వెల్లడించారు.సముద్రయాన్ అనేది తొలి సముద్రగర్భ మానవ సహిత యాత్ర.

సముద్ర లోతుల్లోని వనరులు, జీవ వైవిధ్యం విశ్లేషణకు ఈ ప్రయోగాన్ని ఉపయోగించుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు. లోతైన మహా సముద్ర మిషన్ గా దీన్ని అభివర్ణించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్లూ ఎకానమీ (అభివృద్ధికి సముద్ర వనరుల వినియోగం) విధానానికి సముద్రయాన్ ప్రాజెక్టు మద్దతుగా నిలుస్తుందన్నారు. అలాగే దేశ అభివృద్ధికి, జీవనోపాధికి, ఉద్యోగ కల్పనకు తోడ్పడుతుందన్నారు.

ఇది భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్టాత్మకమైన సముద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్. లోతైన మహాసముద్రం, దాని వనరులను అన్వేషించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, సబ్‌మెర్సిబుల్ వాహనంలో ముగ్గురు సిబ్బందిని సముద్రంలో 6000 మీటర్ల లోతుకు పంపడానికి సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర భూ శాస్త్రాల శాఖ మంత్రి కిరెన్ రిజిజు గురువారం రాజ్యసభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.

సముద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్, భారతదేశపు మొట్టమొదటి మానవసహిత సముద్ర మిషన్ , లోతైన సముద్ర వనరులను అధ్యయనం చేయడానికి, జీవవైవిధ్య అంచనాలను నిర్వహించడానికి రూపొందించబడింది. సబ్‌మెర్సిబుల్ కేవలం అన్వేషణ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది కాబట్టి మిషన్ పర్యావరణ వ్యవస్థకు భంగం కలిగించదు.

ఈ ప్రాజెక్ట్ పెద్ద డీప్ ఓషన్ మిషన్‌లో భాగం, ఇది కేంద్రం యొక్క బ్లూ ఎకానమీ విధానానికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ విధానం దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి, మెరుగైన జీవనోపాధికి, ఉద్యోగ కల్పనకు, సముద్ర పర్యావరణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సముద్ర వనరులను నిలకడగా ఉపయోగించుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

సముద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్ 2026 నాటికి సాకారం అవుతుందని అంచనా వేయబడింది. దీనిని చెన్నైలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ (NIOT) డిజైన్ చేసి అభివృద్ధి చేస్తోంది. 'MATSYA 6000' అనే పేరున్న సబ్‌మెర్సిబుల్ వాహనం, మానవ భద్రత కోసం సాధారణ ఆపరేషన్‌లో 12 గంటలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 96 గంటల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

ఇది అన్వేషించని లోతైన సముద్ర ప్రాంతాలను పరిశీలించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి శాస్త్రీయ సిబ్బందిని అనుమతిస్తుంది కాబట్టి ఈ మిషన్ ముఖ్యమైనది. ఇది అభివృద్ధి యొక్క పది ప్రధాన కోణాలలో ఒకటిగా బ్లూ ఎకానమీని హైలైట్ చేసింది కేంద్రం. సముద్రయాన్ ప్రాజెక్టుతో కూడిన డీప్ ఓషన్ మిషన్ వ్యయం రూ. ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో 4,077 కోట్లు. ఇది దశలవారీగా అమలు చేయబడుతుంది.

ఈ మిషన్‌తో, భారతదేశం యునైటెడ్ స్టేట్స్, రష్యా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, చైనాతో సహా సబ్‌సీ మిషన్‌లను నిర్వహించడానికి స్పెషలిస్ట్ టెక్నాలజీ, వాహనాలతో కూడిన దేశాల ఎలైట్ గ్రూప్‌లో చేరవచ్చు.