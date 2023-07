Twitter New Rules: ట్విట్టర్ లో కొత్త నిబంధనలు.. రోజుకు వెయ్యి ట్వీట్లే చూడొచ్చు.. కొత్త ఖాతా దారులకు 500 ట్వీట్లు మాత్రమే.. ఎలాన్ మస్క్ తాజా నిర్ణయం వెనుక కారణం ఏంటంటే?

Newdelhi, July 2: సామాజిక మాధ్యమం ట్విట్టర్ (Twitter) పిట్ట కూయందే రోజు గొడవని పరిస్థితి. ఎలాన్ మస్క్ (Elon Musk) ట్విట్టర్ ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్న తర్వాత కొత్త మార్పులు చాలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇదీ అలాంటిదే. తాజా నిబంధన ప్రకారం.. ట్విట్టర్ యూజర్లు ఇతరుల ట్వీట్లను (Tweets) చూడాలంటే అకౌంట్ లో (Account) తప్పనిసరిగా లాగిన్ (Login) అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది వరకు లాగిన్ అవ్వకపోయనా.. వెబ్ బ్రౌజర్ ద్వారా ఇతర ఖాతాదారుల ట్వీట్లను చూసే అవకాశం ఉండేది. ట్విట్టర్ ఖాతా లేకపోయినా.. లింక్ ను బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసి చూసే వీలు ఉండేది. కానీ, ఈ సౌకర్యాన్ని ట్విట్టర్ నిలిపివేసింది. ఖాతాదారులు లాగిన్‌ అవుతూనే ఇతరుల వివరాలు చూడొచ్చు. అకౌంట్ లేని వారు క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

