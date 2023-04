UBS Layoffs: భారీ లేఆఫ్స్, 36 వేల మంది ఉద్యోగులు రోడ్డు మీదకు, యూబీఎస్ బ్యాంకులో క్రెడిట్ సూయిజ్ విలీనంతో ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్న UBS

స్విట్జ‌ర్లాండ్‌కు చెందిన యూబీఎస్ బ్యాంకులో క్రెడిట్ సూయిజ్ విలీనం వ‌ల్ల ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా దాదాపు 36 వేల మంది ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోనున్నారు. గ‌త నెల 18న స్విట్జ‌ర్లాండ్ ప్ర‌భుత్వం జోక్యంతో క్రెడిట్ సూయిజ్ బ్యాంకును యూబీఎస్‌ విలీనం చేసుకున్న‌ది. రెండు బ్యాంకుల విలీనంతో దాదాపు 25 వేల నుంచి 36 వేల మంది ఉద్యోగుల‌ను తొల‌గించాల‌ని యూబీఎస్ నిర్ణ‌యానికి వ‌చ్చిన‌ట్లు స‌మాచారం.కేవ‌లం స్విట్జ‌ర్లాండ్‌లోనే 11 వేల మంది ఉద్యోగులు రోడ్డు మీదకు రానున్నారు.రెండు బ్యాంకుల విలీనానికి ముందు యూబీఎస్‌లో 72 వేల మందికి పైగా, క్రెడిట్ సూయిజ్‌లో 50 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారు.

