Dell on Employees Promotion: వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసే ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు ఉండవు, ఉద్యోగులకు షాకిచ్చిన టెక్ దిగ్గజం డెల్

Dell (Photo-PTI)

WFH Employees Not Eligible For Promotion: ప్రఖ్యాత ల్యాప్‌టాప్ బ్రాండ్ అయిన డెల్ , రిమోట్ వర్కర్లకు ప్రమోషన్‌లకు సంబంధించి ఇటీవల చేసిన ప్రకటనతో (Dell on Employees Promotion) వివాదాన్ని రేకెత్తించింది. ఫిబ్రవరిలో పంపిణీ చేయబడిన ఒక మెమోలో, డెల్ తన రిమోట్ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుండి పనిని కొనసాగించవచ్చు, అయితే వారు ప్రమోషన్లకు అర్హులు కాదు లేదా కంపెనీలో పాత్రలను మార్చడానికి అనుమతించబడరని (WFH Employees Not Eligible For Promotion) తెలిపింది. ఈ విధానం డెల్ యొక్క మునుపటి వైఖరి నుండి గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కోవిడ్-19 మహమ్మారి ప్రారంభానికి ముందు కూడా హైబ్రిడ్ పని సంస్కృతిని కొనసాగించింది.

డెల్ తన ఉద్యోగులను రెండు వర్గాలుగా విభజించింది: "హైబ్రిడ్", "రిమోట్" కార్మికులు. హైబ్రిడ్ ఉద్యోగులు వారానికి కనీసం మూడు రోజులు ఆమోదించబడిన కార్యాలయంలో పని చేయవలిసి ఉంటుంది. అయితే పూర్తిగా రిమోట్ కార్మికులు మరింత కఠినమైన పరిమితులను ఎదుర్కొంటారు. విధానంలో ఈ మార్పు డెల్ ఉద్యోగుల నుండి బలమైన ప్రతిస్పందనలను పొందింది, అనేక మంది దాని చిక్కులపై అసంతృప్తి, ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది ఉద్యోగులు తమ కెరీర్ పురోగతి అవకాశాల గురించి, ఎక్కువ కాలం రిమోట్‌గా పని చేస్తున్నప్పుడు వారు అనుభవించిన సౌలభ్యాన్ని కోల్పోవడం గురించి తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు.

డెల్ యొక్క విధానంలో మార్పు ముఖ్యంగా రిమోట్ పనిపై సంస్థ యొక్క మునుపటి ప్రాధాన్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. కంపెనీ స్థాపకుడు మైఖేల్ డెల్ రిమోట్ వర్క్ యొక్క స్వర న్యాయవాది, దాని ప్రయోజనాలను తెలియజేస్తూ, దాని కొనసాగింపుకు నిబద్ధతను సూచించాడు. రిమోట్ వర్క్ ఇన్నోవేషన్‌ను పెంపొందించిందని, కంపెనీ విజయానికి దోహదపడిందని నొక్కిచెప్పి, ఉద్యోగులను కార్యాలయానికి తిరిగి వచ్చేలా బలవంతం చేస్తున్నందుకు ఇతర కంపెనీలను ఆయన గతంలో విమర్శించారు.

ప్రస్తుతానికి, డెల్ తన కొత్త పాలసీకి సంబంధించి మరిన్ని అప్‌డేట్‌లు లేదా స్పష్టీకరణలను అందించలేదు. ఏదేమైనా, సంస్థ యొక్క నిర్ణయం పని యొక్క భవిష్యత్తు మరియు సంస్థాగత విజయాన్ని సాధించడంలో రిమోట్, వ్యక్తిగత సహకారం మధ్య సమతుల్యత చుట్టూ కొనసాగుతున్న చర్చను నొక్కి చెబుతుంది. డెల్ పాలసీ మార్పుపై ఇతర కంపెనీలు ఎలా స్పందిస్తాయో, పరిశ్రమ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి మార్పులు అమలు చేయబడతాయా లేదా అనేది చూడాలి.