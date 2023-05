UN Warns on Cholera Surge: ప్రపంచం నెత్తిన మరో మహమ్మారి పిడుగు, రాబోయే రోజుల్లో 100 కోట్ల మంది కలరా వ్యాధి కోరల్లో చిక్కుకుంటారని యుఎన్ హెచ్చరిక

Cholera Representative Image

One billion people at risk of cholera: కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకుంటున్న ప్రపంచంపై మరో పిడుగులాంటి వార్త పడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రానున్న రోజుల్లో సుమారు 100 కోట్ల మంది కలరా బారినపడే ఆస్కారం ఉందని ఐక్యరాజ్య సమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దాదాపు 43 దేశాలకు చెందిన చిన్నారులు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్టు తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. పేదలను చంపే మహమ్మారిగా పిలుస్తున్న కలరాతో 43 దేశాలలో ఒక బిలియన్ ప్రజలు ప్రమాదంలొ ఉన్నారని ఐక్యరాజ్యసమితి హెచ్చరించింది. నివారణ, చికిత్స సాపేక్షంగా సూటిగా ఉన్నప్పటికీ ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిపింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలరా రీఎంట్రీ భయంకరంగా ఉండబోతున్నదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్‌వో) తెలిపింది. ఇప్పటికే 24 దేశాల్లో కలరా కేసులు నమోదైనట్టు ఆ సంస్థకు చెందిన గ్లోబల్‌ కలరా రెస్పాన్స్‌ మేనేజర్‌ హెన్రీ గ్రే వెల్లడించారు. వాతావరణ మార్పులు, పరిసరాల శుభ్రత, పారిశుద్ధ్యం, నీటి శుద్ధిపై ఎక్కువ పెట్టుబడులు లేకపోవడం తదితర కారణాల వల్ల కలరా విజృంభిస్తున్నదని వివరించారు.ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు, 24 దేశాలు కలరా వ్యాప్తిని నివేదించాయి, గత సంవత్సరం మే మధ్య నాటికి 15 దేశాలు ఉన్నాయి.సాధారణంగా కలరా బారిన పడని దేశాలు ప్రభావితమవుతున్నాయి. కేసుల మరణాల రేటు సాధారణ 100 కంటే ఎక్కువగా ఉంది.

అంతర్యుద్ధాల కారణంగా కొన్ని దేశాల్లో కలరా కేసులు పెరుగుతున్నాయని ఐరాస ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.8 కోట్ల కలరా టీకాల డోసులు కావాలని డిమాండ్‌ ఉండగా, 0.8 కోట్ల డోసులే అందుబాటులో ఉన్నాయని హెన్రీ గ్రే తెలిపారు. టీకాల ఉత్పత్తి పెంచడం ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కాదని పేర్కొన్నారు. నీటి శుద్ధిపై ప్రపంచ దేశాలు దృష్టి సారించడమే కలరా సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం అవుతుందని ఆయన సూచించారు. కలరా నిర్మూలనకు డబ్ల్యూహెచ్‌వో 160 మిలియన్‌ డాలర్లతో ప్రణాళికలు రచించినట్టు పేర్కొన్నారు. కలరా సాధారణంగా కలుషితమైన ఆహారం లేదా నీటి ద్వారా సంక్రమించే బాక్టీరియం నుండి సంక్రమిస్తుంది.