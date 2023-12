Corona Vaccine Representational image

US Reports First Case of Vocal Cord Paralysis in Teen: కోవిడ్-19 యొక్క పోస్ట్ ఎఫెక్ట్‌లపై పరిశోధకులు జరిపిన అధ్యయనంలో, కోవిడ్-19 ఇన్‌ఫెక్షన్ తర్వాత 15 ఏళ్ల బాలికలో SARS-CoV-2 ఇన్‌ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతున్నట్లు నిర్ధారణ అయిన తర్వాత స్వర తాడు పక్షవాతం యొక్క మొదటి పీడియాట్రిక్ కేసును (vocal cord paralysis) కనుగొన్నట్లు (US Reports First Case of Vocal Cord Paralysis in Teen) కనుగొన్నారు. మసాచుసెట్స్ ఐ అండ్ ఇయర్ హాస్పిటల్‌లో USలో నిర్వహించిన అధ్యయనంలో ఇది తేలింది.ఈ పరిస్థితిని "అత్యంత అసాధారణమైనది"గా వివరించింది.

కాగా అమెరికాలో కరోనా బారిన పడిన ఓ బాలిక తన స్వరాన్ని కోల్పోయిందని మసాచుసెట్స్ కన్ను, చెవి ఆస్పత్రి వైద్యులు తెలిపారు. కోవిడ్‌కు కారణమైన సార్‌కోవ్ 2 వైరస్ నాడీ వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేస్తుందని ఇప్పటికే వైద్య పరిశోధనలు తెలిపాయి. కోవిడ్ -19 బారిన పడిన 13 వారాలకు 15 ఏళ్ల బాలిక శ్వాసకోశ సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరింది.

పరీక్షలో ఆమె స్వరపేటికలోని రెండు స్వర తంతువులకు పక్షవాతం సోకిందని అందువల్ల అవి చలనం లేనివిగా మారిపోయాయని వైద్యులు గుర్తించారు. వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి ఆమె గొంతులో ఆపరేషన్ చేశారు. ట్యూబ్ ద్వారా బ్రీతింగ్ ఆడిట్ చేశారు. ఆమె గొంతుకు వైద్యులు శస్త్రచికిత్సతో రంధ్రం చేసి గొట్టం పెట్టి ఊపిరి ఆడేలా. గొంతులోని ట్యూబ్ ద్వారానే 13 నెలల పాటు శ్వాస తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని వైద్యులు వెల్లడించారు.