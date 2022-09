Super Typhoon Hinnamnor: దూసుకొస్తున్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన తుఫాను, మూడు దేశాలను వణికిస్తున్న సూపర్ టైఫూన్ హిన్నమ్నోర్, ఈ వారంలో విరుచుకుపడనున్న ఉష్ణమండల తుఫాను

Tokyo, Sep 2: జపాన్ వాతావరణ సంస్థ సూచన ప్రకారం, 2022 నాటి బలమైన ఉష్ణమండల తుఫాను (Super Typhoon Hinnamnor) తూర్పు చైనా సముద్రం వైపు దూసుకుపోతోంది, జపాన్ యొక్క దక్షిణ దీవులను ఇది వణికిస్తోంది. సూపర్ టైఫూన్ హిన్నమ్నోర్ (Typhoon Hinnamnor) అని పిలిచే 2022 యొక్క బలమైన ప్రపంచ తుఫాను ప్రభావంతో జపాన్‌లోని ఒకినావా ద్వీపానికి దక్షిణంగా గంటకు 241 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి.

ఇప్పటివరకు నమోదైన గరిష్ట గాలుల వేగం ఆధారంగా హినమ్నర్‌ ఈ ఏడాదిలో బలమైన తుఫాన్‌గా మారుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్టు జపాన్‌ వాతావరణ కేంద్రం కూడా పేర్కొన్నది. అయితే తీరానికి సమీపించే కొద్దీ హినమ్నర్‌ బలహీనపడే అవకాశం ఉన్నదని యూఎస్‌ జేటీడబ్ల్యూటీసీ అంచనా వేసింది.

జపాన్ వాతావరణ సంస్థ ప్రకారం హిన్మ్‌నామ్నోర్ తుఫాను ఈ వారాంతంలో ద్వీపానికి చేరుకోవడానికి ఉత్తరం వైపు కదులుతుంది. ఆ తర్వాత మార్గం అనిశ్చితంగా ఉంది, అయితే తుఫాను వచ్చే వారం ఉత్తర కొరియా (Korea and Japan) ద్వీపకల్పం వైపు కొనసాగుతుందని అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి, ఇది తైవాన్ మరియు చైనా ప్రధాన భూభాగాన్ని దాటుతుందని సూచిస్తుంది.యుఎస్ జాయింట్ టైఫూన్ వార్నింగ్ సెంటర్ ప్రకారం, సూపర్ టైఫూన్ హిన్నమ్నోర్, ఇది కేటగిరీ-5 హరికేన్‌ను పోలి ఉంటుంది, ఇది గంటకు 241 కిలోమీటర్ల (కిమీ) వేగంతో గాలి వేగాన్ని పోగు చేస్తోంది.

తుఫాను యొక్క కేంద్రం జపాన్‌లోని క్యుషు ద్వీపానికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 643 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పశ్చిమాన గంటకు 30 కిమీ వేగంతో తిరుగుతున్నట్లు వారు తెలిపారు. చైనా సెంట్రల్ వెదర్ బ్యూరో (CWB) ప్రకారం, హిన్నమ్నోర్, సంవత్సరంలో 11వ ఉష్ణమండల తుఫాను, ఆగష్టు 29, 2022 మధ్యాహ్నం తుఫాన్‌గా అభివృద్ధి చెందింది. సూపర్ టైఫూన్‌గా వర్గీకరించడానికి తుఫాను కనీసం 240 కి.మీ.ల వేగంతో గాలి వేగాన్ని అందుకోవాలి.

Here's Super Typhoon Hinnamnor Update:

2.5-minute rapid scan #Himawari8 Infrared images showing Super Typhoon #Hinnamnor as it reached Category 5 intensity while approaching the island of Minamidaitōjima, Japan (station identifier ROMD): https://t.co/oPnRJDgHbY pic.twitter.com/zIkcWGDrEG

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) August 30, 2022