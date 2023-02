Turkey Earthquake: హృదయ విదారకర వీడియో, శిథిలాల కింద చిక్కుకుని యువతి నరకయాత, శరీరం అంతా భూమిలో తల మాత్రమే బయటకు,టర్కీ భూకంపంలో విషాదకర గాథ

Young Turkish girl pulled out of rubble alive (Photo-Video Grab)

Ankara, February 7: టర్కీ, సిరియా సరిహద్దుల్లో సంభవించిన వరుస భూకంపాలు (Turkey Earthquake) విలయాన్ని సృష్టించిన సంగతి విదితమే. ఈ భూకంపంలో శరీరం మొత్తం శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఓ యువతి నరకయాతన (Young Turkish girl pulled out) అనుభవిస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. టర్కిస్‌ పారామెడిక్‌ అనే ట్విటర్‌ హ్యాండిల్లో ఈ హృదయ విదారక వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు.

ఈ వీడియోలో యువతి ఛాతీ వరకు శిథిలాల కింద ఉంది. తల, భుజాలు, కుడిచేయి మాత్రమే బయటికి కనిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజుల నుంచి అలాగే ఉండిపోవడంతో యువతి బాగా నీరసించిపోయింది. మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు. రెస్క్యూ సిబ్బంది మాట్లాడిస్తుంటే ఆ యువతి బలవంతంగా ఓపిక తెచ్చుకుని మాట్లాడుతోంది. ఆమెకు రెస్కూ సిబ్బంది ముందుగా కూల్‌డ్రింక్‌ తాగించారు. ఆమెను వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే స్పృహ కోల్పోకుండా మాట్లాడించారు.

ఈ క్రమంలో ‘దాహంగా ఉందా..?’ అన్న రెస్క్యూవర్‌ ప్రశ్నకు ఆమె మూలుగుతూ ‘చాలా చల్లగా ఉంది’ అని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘నా దేహమంతా మట్టిలో కూరుకుపోయింది’ అని చెప్పింది. దాంతో ‘ఏం పర్లేదు మేం నిన్ను బయటికి తీయబోతున్నాం’ అంటూ రెస్క్యూవర్‌ ఆమెలో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేశాడు. కాసేపు ఆగి.. ‘లోపల మా సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు’ అని ఆ యువతి చెప్పింది. దాంతో రెస్క్యూవర్‌ ‘సరే నీతోపాటు అతడిని కూడా బయటికి తీసుకొస్తాం’ అన్నాడు.

ఆ తర్వాత.. ‘మమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేసి ఎక్కడికీ వెళ్లొద్దు’ అంటూ ఆ యువతి ప్రాధేయపడింది. లేదు లేదు, మేం ఎక్కడికీ వెళ్లం. నువ్వు నీ కాలును కదిలించగలుగుతున్నావా..?’ అని రెస్క్యూవర్‌ అడిగాడు. అందుకామె బాధతో చిన్నగా ‘లేదు’ అని సమాధానం చెప్పింది. ఈ వీడియో నెటిజన్ల చేత కన్నీటిని పెట్టిస్తోంది.

Here's Videos

M: Are you thirsty?

G: Very cold.

M: Very cold,alright.

G: Everywhere is full of debris.

M: Alright, we are going to get you out of there

G: My brother is here too.

M: Ok,we'll get him too.

G: Don't leave us here.

M: No, we won't. Can you move your feet?

G: No#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/2Z79jcJKfS

— Turkish Paramedic (@TRparamedic) February 7, 2023