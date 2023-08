Moonlighting: మూన్‌ లైటింగ్ ఉద్యోగులకు షాక్.. కరోనా టైంలో సంపాదించిన అదనపు ఆదాయాన్ని పన్ను లెక్కల్లో వెల్లడించలేదని గుర్తించిన ఐటీ శాఖ.. ఉద్యోగులకు మొత్తం 1100 నోటీసులు జారీ చేసినట్టు సమాచారం

Newdelhi, Aug 8: కరోనా (Corona) సమయంలో మూన్ లైటింగ్‌ (Moonlighting) తో పొందిన అదనపు ఆదాయాన్ని (Extra Income) లెక్కల్లో చూపని ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను శాఖ (Income Tax Department) షాక్ ఇచ్చింది. ఉద్యోగులకు మొత్తం 1100 నోటీసులు జారీ చేసినట్టు సమాచారం. కరోనా టైంలో అనేక మంది, ముఖ్యంగా టెకీలకు వర్క్ ఫ్రం హోం సౌకర్యంతో ఖాళీ సమయం దొరికింది. దీంతో, అనేక మంది మూన్‌ లైటింగ్ చేస్తూ ఆర్థికంగా లాభ పడ్డారన్న వార్తలు అప్పట్లో సంచలనం కలిగించాయి.

The income tax department has begun issuing notices to professionals who earned more than their regular salary but did not declare the extra income on their tax returns.

