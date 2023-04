Another International Award For Balagam: విశ్వ వేదికపై దూసుకుపోతున్న మన ‘బలగం’.. తెలంగాణ ఆత్మను ఆవిష్కరించిన సినిమాకు మరో అంతర్జాతీయ పురస్కారం..

Hyderabad, April 3: తెలంగాణ (Telangana) సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు నిలువుటద్దంలా నిలిచిన బలగం (Balagam) విశ్వ వేదికలపై సత్తా చాటుతున్నది. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (Telugu States) ఎక్కడ చూసినా బలగం పేరే ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఏ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నా బలగం చూశావా? అని ఒకరికొకరు అడుగుతున్నారు. అంతలా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లిపోయిందీ ఈ అచ్చ తెలుగు, తెలంగాణ సినిమా. పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలను, యాస, భాషలను సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పై అద్భుతంగా చూపించాడు మొదటిసారి మెగాఫోన్‌ పట్టుకున్న వేణు. ఇక కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండే అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలను చూపించిన తీరు అందరనీ కట్టిపడేస్తోంది. అందుకే తెలంగాణలోని పలు పల్లెల్లో.. ఒకప్పటిలా గ్రామస్థులంతా కలిసి చూసే విధంగా తెరలు కట్టి 'బలగం' ను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇలా ఓ వైపు థియేటర్లలో, మరోవైపు ఓటీటీలో దూసుకుపోతోన్న ఈ సినిమాకు అవార్డుల పంట పండుతోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం బలగం చిత్రానికి బెస్ట్‌ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌, బెస్ట్‌ ఫీచర్‌ఫిల్మ్‌ఆటోగ్రఫీ విభాగాల్లో లాస్‌ఏంజిల్స్‌ ఫోటోగ్రఫీ అవార్డులు వరించిన సంగతి తెలిసిందే. అలాగే తెలుగు వేదిక నుంచి ఉగాది పురస్కారాల నంది అవార్డునూ దక్కించుకుంది. తాజాగా బలగం ఖాతాలో మరో ఇంటర్నేషనల్‌ అవార్డు వచ్చి చేరింది.

Vijay Debut Into Instagram: ఇన్‌స్టాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన స్టార్ హీరో, గంటల వ్యవధిలోనే మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లు, ఫస్ట్ పోస్టుకు లక్షల్లో లైకులు

No 4 to balagam#Balagam

Breaking barriers and captivating audiences 🤩❤️#Balagam takes home the Best Drama Feature Film award at Onyko Film Awards in Ukraine! ✨

Thank you all for making this possible!! 🤗🤗@priyadarshi_i @kavyakalyanram @dopvenu @LyricsShyam

@HR_3555 pic.twitter.com/NiZ5e4wKUw

— Venu Yeldandi #Balagam (@VenuYeldandi9) April 2, 2023