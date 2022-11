WHO Measles Updates: తట్టు సోకిన వ్యక్తి ద్వారా మరో 18 మందికి వైరస్ సోకే ప్రమాదం.. డబ్లూహెచ్ వో వెల్లడించిన మరిన్ని ముఖ్యాంశాలు ఏమిటంటే?

Geneva, Nov 26: ప్రపంచవ్యాప్తంగా తట్టు కేసులు (Measles Cases) అంతకంతకూ పెరిగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నదని, ఈ వైరస్ (Virus) కారణంగా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడ్డాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్లూహెచ్ వో) (World Health Organization-WHO) తెలిపింది. తట్టు సోకిన ఓ వ్యక్తి కారణంగా 12 నుంచి 18 మందికి ఈ వ్యాధి సోకొచ్చని హెచ్చరించింది.

In 2021, 2️⃣2️⃣ countries around the globe experienced large and disruptive outbreaks.

This led to over 9 million estimated #measles cases, and 128 000 deaths.

👉 https://t.co/zw2PuZQB8u pic.twitter.com/yr6pH1fDTY

