Pee-Gate: రైలులో నిద్రిస్తున్న మహిళపై మూత్రం పోసిన టీటీఈ, పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేసిన ప్రయాణికులు, అదుపులోకి తీసుకున్న యూపీ జీఆర్పీ పోలీసులు

Lucknow, Mar 14: మద్యం మత్తులో బీహార్‌కు చెందిన మున్నా కుమార్ అనే టీటీఈ రైలులో మహిళపై మూత్రం పోసాడు. అకల్ తఖ్త్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో అమృత్‌సర్ నుంచి కోల్‌కతా వెళుతున్న రైలులో తన భర్తతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్న మహిళపై టీటీఈ మూత్ర విసర్జన (Another pee-gate incident) చేశాడు.

మహిళ నిద్రిస్తున్న సమయంలో ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ (టీటీఈ) (TTE in UP) మూత్ర విసర్జన చేశాడు.మహిళ నిద్రలేచి అలారం ఎత్తడంతో ఆమె భర్త టీటీఈని పట్టుకోగలిగాడు.ఇతర ప్రయాణీకులు కూడా మేల్కొని టీటీఈని కొట్టారు, తర్వాత వారు అతన్ని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులకు (GRP) అప్పగించారు. టీటీఈని జీఆర్పీ అదుపులోకి తీసుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

కొన్ని నెలల క్రితం విమానంలో ఇదే తరహాలో మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తి తన పక్కనే కూర్చున్న మహిళపై మూత్ర విసర్జనకు పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయుడు శంకర్ మిశ్రాను అదుపులోకి తీసుకుని ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో ప్రయాణించకుండా 4 నెలల నిషేధం విధించారు.

తాజాగా న్యూయార్క్‌ నుంచి ఢిల్లీకి అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి తన పక్కనే కూర్చున్న ప్రయాణికుడిపై మూత్ర విసర్జన చేసిన ఘటన తాజాగా చోటు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఐజీఐ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుడిని అరెస్టు చేశారు

Yet another pee-gate scandal this time aboard the Akal Takht Express between Amritsar and Kolkata. A drunk TTE, Munna Kumar of Bihar, deployed on the train allegedly urinated on a woman who was travelling with her husband. woman was sleeping when the TTE urinated on her. IANS

