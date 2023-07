Ban on Cow Slaughter: గోవధ నిషేధంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు, ఈ అంశాన్ని శాసనసభ ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని తీర్పు

New Delhi, July 31: గోవులను, వాటి సంతానాన్ని వధించడంపై పూర్తి నిషేధాన్ని అమలు చేయాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సతీష్ చంద్ర శర్మ , జస్టిస్ సంజీవ్ నరుల అధ్యక్షతన, న్యాయస్థానం ఈ అంశాన్ని సమర్థ శాసనసభ ద్వారా పరిష్కరించాలని తీర్పునిచ్చింది. వయసు మళ్లిన ఎద్దులు, ఎద్దులు, ముసలి గేదెలు , మగ ప్రతిరూపాలను కలిగి ఉన్న గోహత్యను పూర్తిగా నిషేధించాలని కోరుతూ బ్రిష్భన్ వర్మ ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేశారు.

అయితే, ఢిల్లీలో ఇప్పటికే గోవధ నిషేధం ఢిల్లీ వ్యవసాయ పశు సంరక్షణ చట్టం, 1994 ద్వారా అమలు చేయబడిందని కోర్టు గమనించింది. సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాన్ని ఉటంకిస్తూ, గోవుపై నిషేధం విధించడం సమర్థ శాసనసభ పరిధిలోని అంశమని ధర్మాసనం పేర్కొంది. గోహత్య నిషేధానికి సంబంధించిన సమస్యలపై వధ. ఈ విషయంపై ఒక నిర్దిష్ట చట్టాన్ని ఆమోదించమని న్యాయవ్యవస్థ శాసనసభను బలవంతం చేయదు. ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించి, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు అనుగుణంగా తగిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం పిటిషనర్‌కు ఉందని కోర్టు సూచించింది.

