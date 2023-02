BBC Documentary Row: బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ కేసు, కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసిన సుప్రీంకోర్టు, విచారణను ఏప్రిల్ కు వాయిదా వేసిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం

2002 గుజరాత్ అల్లర్లపై బీబీసీ డాక్యుమెంటరీని అడ్డుకోవాలన్న నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది.ప్రముఖ జర్నలిస్టు ఎన్ రామ్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మోయిత్రా, కార్యకర్త న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై న్యాయమూర్తులు సంజీవ్ ఖన్నా, జస్టిస్ ఎంఎం సుందరేష్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ప్రభుత్వంతో పాటు ఇతరులకు నోటీసులు జారీ చేసింది.

శక్తివంతమైన భాగస్వామ్య విలువల గురించే మాకు తెలుసు, భారత ప్రధాని మోదీపై బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ గురించి తెలియదని తేల్చి చెప్పిన అమెరికా

న్యాయవాది ఎంఎల్ శర్మ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పైనా నోటీసులు జారీ చేసింది.అయితే మధ్యంతర ఉత్తర్వులను ఆమోదించడానికి నిరాకరించింది మరియు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన అసలు రికార్డును తన ముందు ఉంచాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది.

Supreme Court issues notice to the Centre on plea seeking direction to restrain the Central government from censoring the BBC documentary relating to the 2002 Gujarat Riots.

SC seeks response from the Centre within three weeks. SC posts the matter for hearing in April. pic.twitter.com/65nLjc71Eh

— ANI (@ANI) February 3, 2023