Delhi HC: ముస్లిం మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, తన భర్తతో నివసించే హక్కును కలిగి ఉంటుందని తెలిపిన ఢిల్లీ హైకోర్టు

New Delhi, August 23: మహమ్మదీయ చట్టం ప్రకారం యుక్తవయస్సు వచ్చిన మైనర్ బాలిక తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది. ఆమె 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు కూడా తన భర్తతో నివసించే హక్కును కలిగి ఉందని కోర్టు తెలిపింది. ఈ ఏడాది మార్చిలో ముస్లిం సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేసుకున్న ముస్లిం జంటకు రక్షణ కల్పిస్తూ జస్టిస్ జస్మీత్ సింగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

బాలిక తల్లిదండ్రులు వివాహాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. భర్తపై ఐపీసీ 363, సె. 376 మరియు సెక. 6, POCSO కింద కేసులు జోడించబడ్డాయి.బాలిక ప్రకారం, ఆమె తన తల్లిదండ్రులచే క్రమం తప్పకుండా కొట్టబడుతోంది మరియు పారిపోయి తన స్వంత ఇష్టానుసారం వివాహం చేసుకుంది. వారు దాఖలు చేసిన స్టేటస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, అమ్మాయి పుట్టిన తేదీ ఆగస్టు 2, 2006, ఇది వివాహం జరిగిన తేదీకి ఆమెకు 15 సంవత్సరాల 5 నెలలు మాత్రమే.

Here's Live Law Tweet

[Muslim Law] Minor Girl Can Marry Without Parents' Consent On Attaining Puberty, Has Right To Live With Husband Even When Below 18 Yrs: Delhi HC @nupur_0111 https://t.co/ahDlqYMImP

— Live Law (@LiveLawIndia) August 23, 2022