Diwali 2023: పండుగవేళ కుటుంబానికి దూరంగా..మీరున్న చోటు నాకు దేవాలయంతో సమానం, భారత సైన్యంతో కలిసి దీపావళి వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

New Delhi, Nov 13: ఆదివారం హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని లేప్చాలో భారత సైన్యంతో కలిసి ప్రధాని మోదీ దీపావళి (Diwali) పండుగ వేడుకలు చేసుకున్నారు. అనంతరం సైనిక బలగాలను ఉద్దేశించి ప్రధాని ప్రసంగించారు. అంతర్జాతీయ రక్షణ రంగంలో భారత్‌ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అన్నారు.

‘ధైర్యసాహసాలు కలిగిన మీరు హిమాలయాల్లా సరిహద్దుల్లో దృఢంగా ఉన్నంత వరకు భారత్‌ సురక్షితంగా ఉంటుంది. సైనిక బలగాలు ఎన్నో సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని విజయాలు సాధించాయి. పండుగవేళ కుటుంబానికి దూరంగా.. సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వహించడం.. మీ నిబద్ధతకు నిదర్శనం. భారత భద్రతా బలగాలు పనిచేస్తున్న చోటు నాకు దేవాలయంతో సమానం’’ అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుటి నుంచి ప్రధాని మోదీ దీపావళిని సైనికులతో కలిసి జరుపుకునే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు.అతను చివరిసారిగా 30 అక్టోబర్ 2016న హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో సైనికులతో కలిసి దీపావళి జరుపుకున్నాడు. ప్రస్తుతం జరుపుకుంటున్న ప్రదేశం అయిన లెప్చా జలపాతం లాహౌల్-స్పితి జిల్లాలో ఉంది. ఇది 13,835 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది.

చలికాలంలో పాదరసం మైనస్ 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా పడిపోతుండటం వల్ల చాలా వరకు భూమి చల్లని ఎడారి కిందకు వస్తుంది కాబట్టి జిల్లాలో వాతావరణ పరిస్థితులు కఠినంగా ఉంటాయి. ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ప్రధాని మోదీ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు, వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ లేదా నియంత్రణ రేఖపై సైనికులతో కలిసి దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటున్నారు.

Reached Lepcha in Himachal Pradesh to celebrate Diwali with our brave security forces. pic.twitter.com/7vcFlq2izL — Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2023

PM @narendramodi celebrates #Deepawali 2023 with Security Forces in Lepcha, Himachal Pradesh; Addresses security forces and country. PM @narendramodi says, spending #Diwali with country's brave security forces has been an experience filled with deep emotion and pride. #jkfact pic.twitter.com/rJEQhqpnE4 — JK Fact (@JnKFact) November 12, 2023

Honouring the guardians of the nation who illuminate our lives with their unwavering dedication!🪖🇮🇳 PM @narendramodi celebrates #Deepawali2023 with Security Forces in Lepcha, Himachal Pradesh. 📸Some glimpses of the celebration!#Deepawali #Diwali2023 #DiwaliCelebration… pic.twitter.com/fNPHANO0LV — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 12, 2023

2014లో, PM మోడీ సియాచిన్ గ్లేసియర్‌లో సైనికులతో దీపావళి జరుపుకున్నారు, 2015లో అమృత్‌సర్ సరిహద్దులో సైనికులతో గడిపారు; 2016లో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కిన్నౌర్‌లో దీపావళి జరుపుకుని, 2017లో జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని గురేజ్‌కి వెళ్లాడు. 2018లో ప్రధానమంత్రి ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్‌నాథ్‌లో సైనిక సిబ్బందితో దీపావళి జరుపుకున్నారు, 2019లో జమ్మూలోని రాజౌరిని సందర్శించారు, 2020లో రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మేర్‌లో దీపావళి జరుపుకున్నారు; 2021లో, అతను జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్‌లోని నౌషేరాలో దీపావళిని జరుపుకున్నారు. గత సంవత్సరం దీపావళి సందర్భంగా కార్గిల్‌లో భారత ఆర్మీ సైనికులతో గడిపాడు.

ఈ ఏడాది వేడుకల్లో..భద్రతా బలగాలు వివిధ దేశాల్లో నిర్వహించిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ‘‘సూడాన్‌ నుంచి భారతీయులను తీసుకువచ్చే మిషన్‌ను సైన్యం విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. తుర్కియేలో భూకంపం సంభవించినప్పుడు భారత బలగాలు ఎంతో ధైర్యసాహసాలతో సహాయకచర్యలు చేపట్టి అక్కడి ప్రజలను కాపాడాయి. మిమ్మల్ని చూసి దేశం గర్విస్తోంది’’ అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.