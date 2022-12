Jagan Tributes To Modi’s Mother: మోదీ మాతృమూర్తి హీరాబెన్ కన్నుమూత.. మోదీకి సానుభూతిని ప్రకటించిన జగన్, చంద్రబాబు, కేసీఆర్

Vijayawada, Dec 30: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (Indian Prime Minister Modi) మాతృమూర్తి హీరాబెన్ మోదీ (Heeraben Modi) తుదిశ్వాస విడిచిన సంగతి తెలిసిందే. వందేళ్లు సంపూర్ణ జీవితాన్ని గడిపిన ఆమె అహ్మదాబాద్ లోని (Ahmadabad) ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ సందర్భంగా మోదీకి ప్రముఖులు సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు.

మోదీగారికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నానని ఏపీ సీఎం జగన్ (Jagan) అన్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో తమ ప్రార్థనలు మోదీ కుటుంబంతో ఉంటాయని చెప్పారు. హీరాబెన్ మోదీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని కోరుతున్నానని ట్వీట్ చేశారు. తల్లిని కోల్పోవడం ఎవరికైనా అత్యంత బాధాకరమని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు (Chandrababu) చెప్పారు.

మాతృమూర్తిని కోల్పోయిన ప్రధాని మోదీకి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నానని ట్వీట్ చేశారు. మోదీ కుటుంబానికి భగవంతుడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని కలిగించాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాని చెప్పారు. హీరాబెన్ మోదీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షించారు. హీరాబెన్ మృతి విచారకరమని, ఆమె కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్టు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు.

My thoughts and prayers are with the family in these difficult times. pic.twitter.com/Z2cmefsqKa

Losing a mother is one of the deepest sorrows a heart can know. Condolences to PM @narendramodi and his family on his mother’s passing. Our thoughts and prayers are with them during this time of grief. Om Shanti.

